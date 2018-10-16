Болельщик ЦСКА рассказал подробности инцидента в римском метро

Болельщик ЦСКА Алексей рассказал об инциденте в римском метро, который произошел незадолго до начала матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

Алексей сообщил в эфире программы «Все на матч», что, когда болельщики спускались, «все было нормально». Он отметил, что пассажиров метро в этот момент на эскалаторе «было немного больше, чем ежедневно», но это была «штатная ситуация, когда люди движутся очередью», передает портал «Чемпионат.соm».

Уже через несколько мгновений эскалатор сильно ускорился и «стал совсем быстро опускаться, буквально падать», а людей «начало давить».

По словам россиянина, скорая ехала очень долго – около 25 минут.

«У нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог. Слава богу, что среди нас, болельщиков, оказался один врач. Он поспособствовал тому, чтобы правильно накладывали жгуты и прочее», – рассказывает Алексей.

Он добавил, что с итальянской стороны никаких «супермер» не принималось, и Рим в этот момент был похож на «какую-то деревню», где «ты упал, помощи ни от кого нет, скорая 25 минут едет».

Фотографиями с места происшествия поделился в Twitter пользователь Коля Идеолог.

В свою очередь мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что эскалатор в метро мог сломаться из-за того, что пассажиры прыгали на нем, передает «Коммерсант» со ссылкой на ANSA.

«Очевидцы, похоже, видели прыжки и танцы на эскалаторе», – заявила Раджи, приехав на место происшествия.

При этом одна из очевидцев опровергла эту информацию, заверив, что пассажиры не прыгали.

Отметим, что матч закончился для ЦСКА разгромным поражением – итальянская команда победила со счетом 3:0.

После поражения российская команда опустилась с первого места в группе G на третье. В данный момент в активе «армейцев» четыре очка.

7 ноября ЦСКА проведет домашний матч с римлянами, а затем сыграет с «Викторией Пльзень» и «Реалом».

Напомним, во вторник в римском метро «взбесился» эскалатор, из-за чего около 30 человек получили тяжелые увечья, 15 из них оказались россиянами. Они приехали в Рим на матч ЦСКА с ФК «Рома».