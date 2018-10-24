Фанаты ЦСКА опровергли слова мэра Рима о прыжках на эскалаторе

Информация о том, что болельщики ЦСКА, пострадавшие при аварии в метро Рима, прыгали на эскалаторе, не соответствует действительности, заявил спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

Стогниенко, написал в Twitter, что связался со знакомым – очевидцем аварии в метро, которому удалось «отделаться синяками», в то время как его друзья «сильно пострадали».

«Говорит, что прыгали – вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу», – написал спортивный комментатор.

Напомним, мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что эскалатор в метро мог сломаться из-за прыжков пассажиров.

Поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, при аварии в метро пострадали 16 россиян.