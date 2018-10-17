Итальянские СМИ рассказали о причинах трагедии в римском метро

Итальянские медиа сообщили о банкротстве городской транспортной службы Atac и заявили, что проверка и ремонт эскалаторов должны были проводиться еще в 2015 году.

«В 2015 году общественная транспортная компания в Риме Atac писала в Капитолий с просьбой начать проверку обслуживание подъемников и эскалаторов столичного метро. В документе сообщается, что необходимо финансировать несколько мероприятий по «необыкновенному обслуживанию установок линий A и B». Запрос повторился в 2016 году, был подготовлен доклад, в котором говорилось о «долговом обслуживании», накопленном на протяжении многих лет», – сообщает итальянское издание Ansa.

О проблемах муниципальной службы Atac сообщает и Wanted in Rome: долги транспортной компании превысили 1,3 млрд евро, а горожане 11 ноября намерены выйти на референдум о приватизации городской службы.

Футбольный комментатор Георгий Черданцев написал в Twitter, что количество людей на эскалаторе и что бы они там не делали не может быть причиной, поскольку эскалатор рассчитан на подобную нагрузку.

Коротко от источников в Италии: фирма, обслуживающая эскалаторы, банкрот. Денег на ремонт давно нет. Количество людей на эскалаторе и что бы они там не делали - прыгали или плясали - не может быть причиной. Эскалатор рассчитан на подобную нагрузку... Всем пострадавшим здоровья! — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 23 октября 2018 г.

Ранее фанаты ЦСКА опровергли слова мэра Рима о прыжках на эскалаторе. Поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй сообщил, что, по уточненным данным, при аварии в метро пострадали 16 россиян.