Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках в бюджет

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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость? Подробности...
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Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
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Что ответить на унизительные высказывания в адрес русских мужчин

Это – нетипичный русский мужчина. По крайней мере, по представлению иностранных журналистовФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Русские мужчины ослабли». По крайней мере, так считает некая шведская журналистка, побывавшая в российской глубинке и увидевшая, как типичный «мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет». Насколько обоснованны ее выводы – и что можно было бы ответить на подобные утверждения? Подробности...
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Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как наша демократия перевоспитывает отечественную элиту

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что, раньше чиновники не «ляпали» нечто такое, что вызывало возмущение людей? Или до этого не было понятно, что некоторые «сидельцы» пользуются особыми преференциями? Конечно, и раньше все это было. Но кардинально изменились две вещи. Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, для всех заключенных

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        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках в бюджет

          14 ноября 2018, 10:17

          Текст: Анна Инсарова

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          Правительство Италии решило проигнорировать требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета страны, сообщил итальянский вице-премьер Луиджи ди Майо.

          «Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться», – цитирует Deutsche Welle выступление ди Майо после заседания кабинета министров в Риме.

          Он сообщил, что правительство решило не превышать установленную планку дефицита в 2,4% от объема ВВП. Для этого принят пакет мер, включающий, в частности, автоматический механизм контроля и продажу недвижимости, находящейся в государственной собственности.

          До заседания глава МВД Италии Маттео Сальвини говорил, что проект бюджета обеспечит «больше занятости, больше пенсий и меньше налогов».

          «Если Европу это устраивает – тем лучше. Если Европу это не устраивает, мы все равно будем делать по-своему», – заявил он.

          В октябре Еврокомиссия впервые отвергла проект бюджета страны Евросоюза и потребовала внести поправки. В случае отказа Италии грозит штрафная процедура, что может привести к сокращению помощи со стороны ЕС.

          В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на инвестиционном уровне ВВВ, но пересмотрело прогноз страны со «стабильного» на «негативный».

          В августе ди Майо грозил сократить взносы в бюджет Евросоюза из-за невыполнения странами-участницами объединения своих обязательств по приему мигрантов.


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