Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках в бюджет

Правительство Италии решило проигнорировать требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета страны, сообщил итальянский вице-премьер Луиджи ди Майо.

«Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться», – цитирует Deutsche Welle выступление ди Майо после заседания кабинета министров в Риме.

Он сообщил, что правительство решило не превышать установленную планку дефицита в 2,4% от объема ВВП. Для этого принят пакет мер, включающий, в частности, автоматический механизм контроля и продажу недвижимости, находящейся в государственной собственности.

До заседания глава МВД Италии Маттео Сальвини говорил, что проект бюджета обеспечит «больше занятости, больше пенсий и меньше налогов».

«Если Европу это устраивает – тем лучше. Если Европу это не устраивает, мы все равно будем делать по-своему», – заявил он.

В октябре Еврокомиссия впервые отвергла проект бюджета страны Евросоюза и потребовала внести поправки. В случае отказа Италии грозит штрафная процедура, что может привести к сокращению помощи со стороны ЕС.

В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на инвестиционном уровне ВВВ, но пересмотрело прогноз страны со «стабильного» на «негативный».

В августе ди Майо грозил сократить взносы в бюджет Евросоюза из-за невыполнения странами-участницами объединения своих обязательств по приему мигрантов.