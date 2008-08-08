Fitch снизило прогноз рейтинга Италии из-за разногласий внутри правительства

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на инвестиционном уровне ВВВ, но пересмотрело прогноз страны со «стабильного» на «негативный» из-за разногласий внутри правительства.

В Fitch заявили, что «разногласия внутри правительства [Италии] и высокая стоимость его обещаний не способствуют достижению заявленной цели снижения внешней задолженности», которая, по мнению экспертов, «остается слишком высокой, что представляет потенциальные опасности для экономики страны», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Таким образом, эксперты Fitch не ожидают, что сформированное в июне правительство Италии в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лига» проработает весь пятилетний мандат, и прогнозирует досрочные выборы в следующем году.

На прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил итальянскому премьеру Джузеппе Конте помочь с финансировании государственного долга в следующем году.

Позднее Конте объявил, что Италия может заблокировать бюджет ЕС на ближайшие годы в связи с фактическим отказом европейских партнеров участвовать в распределении мигрантов.