Отказ от «пророссийского правительства» вызвал потрясение в итальянской политике

В Италии, по оценкам экспертов – «беспрецедентный политический кризис». Он был спровоцирован «антиконституционным решением» президента республики – заблокировав кандидатуру одного из министров, он обрушил всю конструкцию нового правительства, которое должно было стать наиболее пророссийским среди всех стран ЕС. Есть ли шансы, что пророссийское правительство в Италии все же появится?

После того, как «друзьям Путина» в Италии не удалось сформировать правительство, президент республики Серджо Маттарелла передал мандат на формирование технического правительства экономисту Карло Коттарелли. Об этом рассказал генсекретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире телеканала Rai News. Коттарелли принял предложение и заявил, что, если парламент не выразит доверие правительству Италии, он будет распущен.

Напомним, накануне президент Италии отказался утвердить состав нового правительства, который по итогам долгих переговоров предложили «Пять звезд» и «Лига» (эти партии выиграли недавние выборы). Кандидатура на пост министра экономики, известного в Италии евроскептика, 81-летнего экономиста Паоло Савоны стала «фатальным препятствием» для формирования нового правительства, поскольку, по мнению Маттареллы, угрожала присутствию Италии в еврозоне. Предложение президента заменить Савону другой кандидатурой не встретило энтузиазма у «Лиги» и «Пяти звезд». В связи с этим Джузеппе Конте, выбранный партиями в качестве кандидата в премьеры, просто отказался от мандата на формирование правительства.

«Это решение президента, беспрецедентное и антиконституционное. Президент не имел никакого права отказаться от подписания назначения министра экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД итальянский политолог, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

Однако декан факультета управления и политики МГИМО(У), профессор Академии военных наук Генри Сардарян настроен не столь резко. «Маттарелла подтвердил, что итальянский президент – не какая-то номинальная фигура. В случае политических кризисов он становится ключевым фактором, и на нем лежит ответственность за формирование правительства, – объяснил он газете ВЗГЛЯД. – Но тут вопрос не только в Савоне. Очевидно, что, если в правительство будет предложен человек с жесткой евроскептической позицией, это в любом случае будет вызывать неготовность идти на компромисс со стороны президента республики».

Вот только дело не только в евроскептицизме министра экономики и выдвинувших его партий. Главным пунктом коалиционного соглашения «Лиги» и «Пяти звезд» было снятие санкций с России и вообще сближение с Москвой. Подобный сценарий в третьей экономике еврозоны Запад может представить себе только в страшном сне. Потому совершенно не удивительно, что формирование правительства сорвалось по такому пустяковому поводу в самый последний момент, когда уже, казалось бы, ничто не могло этому помешать. И это именно та причина, по которой для западников не грех пойти и против парламентского большинства, и против воли народа, что и сделал Маттарелла. Он в данном случае просто выступил выразителем воли, навязываемой Италии извне.

Кого же он предлагает в качестве нового премьера? «Коттарелли – обычная техническая фигура. В Италии подобные кабинеты обычно поручают формировать тем, кто себя ничем не запятнал. Тут в первую очередь будет правительство технократов, и тут нужна не большая известность, а нейтральность, которая воспринимается как наибольшее благо», – пояснил Сардарян.

Так, 64-летний экономист Коттарелли проработал в МВФ более 25 лет. Широкая публика узнала о нем только в 2013 году, когда премьер Энрико Летта назначил его чрезвычайным комиссаром по ревизии бюджетных расходов. СМИ называют его «виртуозом по сокращению расходов», отмечает ТАСС.

Сокращать расходы Коттарели привык и в жизни. Его подчеркнутая скромность известна многим. Так, в президентский дворец Коттарели приехал прямо с поезда, с рюкзаком за плечами.

То есть это очередной технократ, а они в Италии славятся четким следованием указаниям Брюсселя и Вашингтона, а также подчеркнуто холодным отношением к России. Так, пришедший на смену «другу Путина» Сильвио Берлускони технократ Марио Монти умудрился значительно снизить уровень сотрудничества с РФ на всех направлениях. В случае формирования кабинета Коттарелли с большой долей вероятности следует ожидать повторения этой ситуации. Тут уж ни о какой отмене санкций речь точно не пойдет.

Выдвинув кандидатуру Коттарелли, Маттарелла надеется избежать формирования пророссийского евроскептического правительства, при этом отложив вопрос о досрочных выборах или даже избежав их. Вот только далеко не факт, что ему удастся добиться желаемого эффекта.

«Теперь мяч на поле политических партий, и еще преждевременно делать какие-то выводы, так как нет их однозначной позиции. Все зависит от того, как они будут воспринимать данную кандидатуру, насколько будут соблюдены их интересы, будут ли учтены их предпочтения по министерским портфелям», – считает Сардарян. Парламент контролируют «Лига» и «Пять звезд», напомнил эксперт. Поэтому если их интересы (а они носят абсолютно пророссийский характер) не будут учтены, то они просто заблокируют голосование по кабинету Коттарелли и спровоцируют перевыборы.

«Это беспрецедентный кризис Итальянской Республики», – подчеркнул Кьеза. «Экспертное сообщество считает, что в случае досрочных выборов «Лига» получит невероятный уровень поддержки, вплоть до 50% голосов», – добавил собеседник. Правда, существует и другое мнение – что после выборов расклад сил не слишком изменится и парламент останется в том же подвешенном состоянии, что еще больше затянет политический кризис. Однако при любом из этих сценариев по итогам выборов большинство в парламенте вновь достанется пророссийским политсилам.

У партий «Лига» и «Пять звезд», стоит отметить, есть собственные взгляды и подходы к сложившейся ситуации. После неудачи с формированием правительства они решили попытаться провести через национальный парламент реформу избирательной системы республики, сообщило в понедельник Reuters. «Лига» и «Пять звезд» имеют парламентское большинство. Посмотрим, сможем ли мы начать обсуждение закона о выборах в парламенте», – приводит агентство слова лидера лигистов Маттео Сальвини.

«Предложение Сальвини непростое. Поменять законодательство – в итальянском случае на это нужен год. Соответственно, год страна должна существовать без правительства и без стойкого большинства в парламенте. А если они не могут договориться о кабинете министров, то могут не договориться и о каких-то пунктах в новом законе, тогда все это будет тянуться бесконечно. Сейчас, особенно учитывая не самое хорошее финансово-экономическое положение Италии, очень важно обрести политическую стабильность, сформировать правительство и уже потом проводить реформы, меняя избирательное законодательство и так далее», – заявил Генри Сардарян.

Действительно, предложение Сальвини выглядит не самым здравым вариантом, если вспомнить все предыдущие злоключения итальянцев с избирательной реформой. Эта идея будоражит умы правительств Италии уже много лет, однако дело заканчивалось без каких-либо результатов.

Однако нынешнее предложение Сальвини куда лучше того, что он озвучил в воскресенье. Напомним, накануне он угрожал походом на Рим президенту Италии Серджо Маттарелле после отказа утвердить состав нового правительства. «Сейчас я говорю Маттарелле, что мы хотим дату (новых парламентских) выборов. Это будут не политические выборы, а референдум по защите демократии... Завтра мы хотим знать дату выборов, или мы на самом деле пойдем на Рим», – заявил Сальвини.

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Он также пообещал подумать об объявлении президенту импичмента. «Маттарелла меня не представляет. Он выразил интересы других стран... Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими демократами», – подчеркнул лидер «Лиги». Лидер движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо также предложил обсудить в парламенте отставку Маттареллы, после чего провести новые парламентские выборы. С аналогичными призывами выступила и глава партии «Братья Италии» Джорджия Мелони, назвав действия президента республики предательством.

Однако лидер правоцентристской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони встал на защиту Маттареллы, назвав заявления об импичменте «безответственными». Возможно, заявление Берлускони и отрезвило его давнего партнера Сальвини, заставив заговорить о реформировании избирательного законодательства, а не об импичменте. В понедельник, когда эмоции поутихли, глава «Лиги» отметил: «Нам нужно сохранять спокойствие. Некоторые вещи нельзя делать в приступе гнева. (...) Я не хочу говорить об импичменте».

Джульетто Кьеза считает, что президенту действительно могут объявить импичмент. Если суммировать число парламентариев в палате депутатов и сенате, то на сегодняшний день в любом случае соберется «большинство, которое могло бы открыть процесс импичмента».

Однако Генри Сардарян считает, что такой вариант стал бы ошибкой. «В нынешней обстановке, когда нет действующего правительства и оно далеко от формирования, а в парламенте ни у одной из политических сил недостаточно мест для того, чтобы самостоятельно проводить законы и поддерживать нормальную жизнедеятельность органов государственной власти, еще и объявить импичмент президенту, который формально находится на своей должности и выполняет свои полномочия, приведет просто к безвластию в Италии», – подчеркнул он.