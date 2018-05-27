Адвокат Джузеппе Конте отказался возглавить правительство Италии, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

После встречи президента с получившим мандат на формирование кабмина юристом Дзампетти сообщил, что Конте вернул президенту Серджо Маттарелле мандат на формирование правительства.

«Глава государства поблагодарил его за работу», – приводит его слова ТАСС.

Маттарелла заявил, что примет решение о проведении досрочных выборов в ближайшее время.

Напомним, итальянский президент Серджо Маттарелла поручил сформировать национальное правительство Конте в среду, 23 мая.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о Джузеппе Конте, отмечая, что он не обладает никаким политическим опытом.