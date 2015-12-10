Италия выбрала человека для отмены антироссийских санкций

Правительство «друзей Путина» в Италии возглавит преподаватель и юрист Джузеппе Конте, не имеющий никакого политического опыта. Однако это не умаляет того шокирующего эффекта, который формирование правительства в составе «Лиги» и «Пяти звезд» произвело на Евросоюз. Какие обещания новой итальянской власти так пугают европейцев и радуют Россию?

Италия, похоже, наконец близка к разрешению очередного правительственного кризиса. Накануне президент страны Серджо Маттарелла вручил юристу Джузеппе Конте мандат на формирование нового национального правительства, сообщил в эфире телеканала Rai генсекретарь аппарата президента Уго Дзампетти.

Теперь Конте должен представить Маттарелле на утверждение список своего кабинета министров. Обычно этот процесс занимает несколько дней, в течение которых будущий премьер проводит консультации с руководством партий, входящих в правящую коалицию, то есть в данном случае «Лиги» и «Пяти звезд».

Таким образом, в Италии фактически завершилась эпопея формирования правительства, которая продлилась 80 дней. Конте станет шестым премьер-министром страны за последние восемь лет, в то время как парламентские выборы за это время состоялись лишь дважды – в 2013 и в 2018 году.

Напомним, само голосование в Италии проходило 4 марта и не выявило однозначного победителя. Партией, получившей наибольшую поддержку, стала «Пять звезд» Луиджи ди Майо с 33% голосов, однако первое место на выборах заняла правоцентристская коалиция «Лиги» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братьев Италии» Джорджии Мелони. Левая коалиция во главе с Демократической партией Маттео Ренци набрала 23% голосов.

В результате сложилась патовая ситуация, когда политсилы не могли сформировать правительство самостоятельно, но и между собой не могли договориться из-за серьезных противоречий. Президент Маттарелла уже даже готовил проект нейтрального технократического кабинета, который две лидирующие партии – «Пять звезд» и «Лига» – поддерживать не хотели, предпочитая досрочные выборы.

Спасением ситуации и мандатом Конте итальянцы вновь обязаны мастодонту итальянской политики Берлускони. Он помог договориться лигистам и пятизвездочникам, позволив Сальвини в одиночку договариваться о союзе с ди Майо, вопреки коалиционным обязательствам перед партиями «Вперед, Италия» и «Братья Италии».

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Только после этого Сальвини и ди Майо смогли согласовать условия коалиционного правительства и выбрали в качестве компромиссной фигуры на пост премьера Джузеппе Конте. В целом его характеризуют как «технократа». Итальянские СМИ отмечают , что, хотя у него есть «очень большой преподавательский опыт», он «не имеет представления о политике». В последнее время он был членом президентского Совета по правовым вопросам, членом Римской ассоциации адвокатов, адвокатом в Верховном кассационном суде, руководил собственной юридической фирмой, а также состоял в комиссии по культуре Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Конфиндустрия).

Выступая после встречи с президентом, Конте подчеркнул, что собирается сформировать «правительство перемен». «Я хочу дать жизнь правительству, которое будет находиться на стороне граждан. Я – адвокат. Я вел дела различных людей, а теперь я намерен защищать интересы всех итальянцев в любых европейских и международных инстанциях, ведя диалог с властями ЕС и других стран. Я намерен стать адвокатом и защитником итальянского народа», – добавил он.

«В Италии фигуру Конте в первую очередь представляют как техническую фигуру. Нельзя сказать, что он обладает каким-то политическим опытом», – подтвердил газете ВЗГЛЯД декан факультета управления и политики МГИМО (У) Генри Сардарян. «Сейчас это та кандидатура, которая должна быть приемлема для Серджо Маттареллы, и понятно, что если бы Конте не подошел, то речь бы шла об очень глубоком политическом кризисе, потому что победившие партии и коалиция не смогли бы сформировать правительство», – добавил он.

Депутат итальянского парламента от «Лиги» Паоло Гримольди рассказал газете ВЗГЛЯД: «Мы знали, что если не достигнем соглашения с партией «Пять звезд», тогда будет правительство, предложенное президентом, или перевыборы. Мы абсолютно не согласны с этим. Поэтому мы пошли на соглашение, и Конте стал той фигурой, которая может быть прекрасным компромиссом для того, чтобы начать действовать. Конте – подходящая кандидатура, чтобы представлять общие интересы, общую программу, решать наши общие проблемы и при необходимости менять повестку».

Ранее уже сообщалось, что одним из пунктов совместной программы должно стать снятие антироссийских санкций. На основании этого можно предположить, что политика нового итальянского правительства «Лиги» и «Пяти звезд» будет характеризоваться положительным настроем в отношении России. Стоит напомнить, что эти партии в Италии неформально прозвали «друзьями Владимира Путина».

«У меня есть такое впечатление, что в ближайшее время в отношениях между Россией и Италией стоит ждать изменений в лучшую сторону. Региональный бизнес и торгово-промышленная палата Италии очень интересуются российским рынком, прорабатывают новые контакты. С момента введения санкций и контрсанкций крупный итальянский бизнес остался на российском рынке и продолжает свою деятельность почти в тех же объемах, но большинство малых и средних предприятий ощутимо пострадали от этих мер. И сейчас огромное количество новых игроков, которые ранее не присутствовали в России, готовятся к тому, чтобы войти на наш рынок», – рассказал Сардарян.

«Вопрос о снятии санкций с России висит в воздухе, и ведь речь идет о том, что если Италия откажется автоматически продлевать санкции – то их придется вводить каждой европейской стране в отдельном порядке и самостоятельно. И тезис о том, что «это общеевропейский вопрос, и к нам претензий не предъявляйте» – уже действовать не будет. После этого каждая страна должна будет вносить в свой парламент соответствующее решение, и это будет существенно влиять на двухсторонние отношения с Россией, потому как все списывать на абстрактных евробюрократов уже не получится», – заключил Сардарян.

«Наша программа основана именно на том, чтобы действовать, а не заявлять. И в первую очередь наши действия будут касаться того, чтобы снять санкции с России»,

– отметил Гримольди. Он пояснил, что предложил работать с партией «Пять звезд» и над этим вопросом. «Отношения с Россией станут гораздо лучше, – уверен собеседник. – Мы получим дружески настроенное правительство, которое хочет нормальных отношений с Россией и которое хочет снять с нее бессмысленные санкции».

А вот Евросоюзу новое итальянское правительство сулит серьезную головную боль. Так, еще в черновике согласованной партиями программы содержались пункты, например, говорящие о «возможности пересмотра европейских договоров», а также выхода Италии из зоны евро. Правда, позднее Сальвини и ди Майо заявили, что эти пункты уже изменены и, в частности, вопрос о выходе Италии из зоны евро ими не будет подниматься. Однако, по мнению издания La Repubblica, «уже тот факт, что еще два дня назад эти пункты всерьез обсуждались и были включены в программу, чрезвычайно настораживает».

Партии «Пять звезд» и «Лига Севера» будут управлять третьей по величине экономикой еврозоны, и этот факт все больше беспокоит политиков по всей Европе и все больше радует евроскептиков, отметила Financial Times. «Конте возглавит коалицию двух популистских партий, которая намерена получить власть на фоне опасений, что отношения Рима с Европой будут пересмотрены», – добавила газета.