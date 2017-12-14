Италия устроит ЕС кризис на «русском фронте»

В среду в Италии начинаются консультации о формировании нового правительства страны. Есть два основных претендента на пост будущего премьера, и оба хотят прекратить войну санкций между Евросоюзом и Россией. Любой новый итальянский премьер устроит Евросоюзу кризис на «русском фронте» – и в такой ситуации у Брюсселя будет единственный выход.

Прошедшие месяц назад в Италии выборы не принесли победы никому – есть две силы, которые могут претендовать на формирование кабинета министров. Кто сделает это – правоцентристская коалиция, набравшая 37 процентов голосов, или же движение «Пять звезд», получившее 32 процента? Маттео Сальвини или Луиджи ди Майо? Было бы лучше, если бы два этих политика смогли договориться о союзе между собой. Ведь только вместе правоцентристы и «Пять звезд» получат большинство в парламенте и устойчивое правительство.

Но вне зависимости от того, кто станет старшим в этом альянсе, есть одна общая для них позиция – отношения с Россией. Обе силы против продолжения войны санкций, и история с высылкой дипломатов стала хорошим поводом для того, чтобы партии заявили о своей позиции.

Все три партии, входящие в правоцентристскую коалицию, осудили высылку двух российских дипломатов из Италии (на которую «в знак солидарности с Лондоном» пошло нынешнее итальянское правительство). Депутат парламента от «Вперед, Италия» Лучио Малан в интервью «Известиям» даже назвал высылку неконституционной:

«Если бы речь шла о некоей неотложной мере, с которой бы согласились в других политических партиях, это было бы приемлемо с конституционной точки зрения. А так как решение не отражает позицию большинства в парламенте, то и выглядит оно незаконным... Решение может быть отменено уже новым правительством. Но еще до утверждения состава нового кабинета мы можем подать предложение в парламент о его отмене».

Понятно, что сейчас до этого дело вряд ли дойдет, но показателен сам настрой. В понедельник Маттео Сальвини отреагировал на интервью с президентом российского отделения Ассоциации итальянских промышленников Эрнесто Ферленги (тот призывал отменить санкции против России, потому что «итальянские предприятия не могут продолжать терять десятки миллиардов и квоты на рынке в результате системы экономических санкций, которая ведет к кризису стратегического партнерства между нами и Россией, продолжающегося более 60 лет»):

«Надеюсь, что скоро, в правительстве, я смогу ответить на призыв президента Confindustria Russia: долой эти абсурдные санкции, которые наносят неисчислимые убытки итальянской экономике». Так написал в своем «Твиттере» лидер «Лиги».

Что реально может сделать Сальвини, если он станет премьером? В конце марта в интервью одному российскому изданию он так ответил на вопрос про санкции:

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«К сожалению, санкции только что продлены на шесть месяцев. Если бы я возглавлял правительство, я бы этому воспротивился. Конечно, Италии в одиночку трудно противостоять политике, которую я лично считаю ошибочной. Уже чтобы заявить об этом в Брюсселе, нужна смелость. Но я подтверждаю то, что говорил много лет. И не потому, как пишут некоторые СМИ, что у нас «особые» отношения с Россией и мне по ночам звонит президент Путин, а всего лишь потому, что считаю эти санкции контрпродуктивными.

Напомню, сначала (в момент ввода санкций в 2014-м) было необходимо единство голосования: тогда достаточно было хоть кому-то отважиться сказать «нет», и механизм бы не запустился. Теперь сложнее. Помню, тот же Ренци (бывший премьер-министр Италии – прим. ВЗГЛЯД) собирался – во всяком случае, на словах – потребовать более вдумчивого отношения к санкциям. Но, думаю, идти надо дальше: если такая важная для ЕС страна, как Италия, принесла бы в повестку дня ЕС идею заново обсудить тот ошибочный выбор, вес бы это имело. Не могу что-либо гарантировать, но, безусловно, наш голос будет другим, нежели он был до сих пор... Поэтому перед лицом сомнительных предположений не перестаю повторять: санкции по отношению к России – это экономическое, геополитическое, культурное и торговое безумие».

Позиция Сальвини понятна: Италия может потребовать общей дискуссии по вопросу отмены санкций. Понятно, что в этом случае ее поддержат сразу несколько стран – Греция, Австрия, Кипр, Венгрия... В Евросоюзе достаточно недовольных продолжающейся уже четыре года санкционной войной с Россией. И если бы не давление Германии и руководства ЕС, большинство стран давно бы уже проголосовало за начало постепенного выхода из режима конфронтации.

До прошлого года главным лоббистом сохранения санкционного давления на Россию была Великобритания – но теперь, когда идут переговоры о ее выходе из Евросоюза, Лондон утратил право голоса. Попытка наверстать это через провокацию с отравлением Сергея Скрипаля (и массовую высылку российских дипломатов) лишь на короткой дистанции кажется успехом сторонников политики продолжения давления на Россию.

Страны Евросоюза пошли на эту антироссийскую акцию, но при этом практически в каждой из этих стран высказывались серьезные сомнения в правильности действий их правительств. Высылать дипломатов, не имея никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипаля, значит еще больше осложнять отношения с Москвой. И это в ситуации, когда даже элиты большинства европейских стран настаивают на необходимости выправления связей с Россией. Даже в Германии большинство партий, в том числе из правящей коалиции, выступило с осуждением поспешной высылки российских дипломатов.

То есть победа Лондона, а точнее, сторонников жесткой линии в отношениях с Россией, может оказаться пирровой – принуждение к солидарности в деле Скрипаля может стать последней каплей для многих стран Европы. Пока что решительное нет сказали только Австрия и Греция – но если в ближайшее время к ним присоединится Италия, Евросоюз может оказаться перед тяжелым выбором.

Дело в том, что уже ранней осенью нужно будет в очередной раз продлевать санкции. И если Рим решит заблокировать их автоматическое продление, предложив вначале «поговорить об этом» – Евросоюзу придется начинать дискуссию. А в том, что Рим это предложит, нет практически никаких сомнений.

Если премьером не станет Сальвини, то им будет Ди Майо – а этот 31-летний лидер «Пяти звезд» еще опасней для ЕС. Он не только против санкций в отношении России, он вообще за кардинальный пересмотр самой роли Евросоюза. Даже Сальвини евроскептик – а уж Ди Майо настроен к ЕС архикритично.

То есть любой новый итальянский премьер устроит Евросоюзу кризис на «русском фронте».

И, в отличие от греческого премьера Ципраса, в свое время также обещавшего прекратить невыгодный его стране конфликт ЕС с Россией, бунт итальянцев вполне может закончиться удачей. Италии не так просто выкрутить руки. Да, она, как и Греция, находится в плохом финансовом положении, но ее размеры и вес в Европе не позволяют просто так понукать ее. Правительство евроскептиков в Италии само по себе будет серьезным испытанием для Евросоюза – а если ко всем остальным разногласиям (по самим принципам функционирования ЕС) добавятся еще и резкие противоречия по вопросу антироссийских санкций, то это может стать критически опасным для всего европроекта.

И в этой ситуации пойти на начало постепенной отмены санкций будет более чем логичным и спасительным шагом для Брюсселя.