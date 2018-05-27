Названа причина отказа Конте возглавить правительство «друзей Путина» в Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла назвал причину, по которой адвокат Джузеппе Конте отказался возглавить правительство «друзей Путина» в Италии.

Маттарелла признался, что фатальным препятствием для формирования нового правительства Италии стала предложенная Конте кандидатура министра экономики, передает РИА «Новости».

По словам Маттареллы, он не мог допустить, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро, а вся ситуация предоставляла собой «конкретные риски для наших граждан и семей».

Партия «Лига», которая совместно с «Движением 5 звезд» выдвинула Конте на пост премьера, предложила на пост министра экономики Италии 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который не устроил Маттареллу из-за своей «антиевропейской» позиции.

«Я принял и одобрил все предложения кроме министра экономики. Эта должность представляет собой немедленный сигнал тревоги или доверия для экономических операторов… я запросил авторитетного политического представителя большинства, но с сожалением зафиксировал неготовность к другим решениям», – сказал Маттарелла.

«Никто не может утверждать, что я помешал образованию правительства, которое должно было стать правительством перемен. Напротив, я сопровождал эти попытки в соответствии с конституцией», – сказал Маттарелла, выступление которого транслировал в прямом эфире телеканал Rainews24.

Напомним, в воскресенье Конте отказался возглавить правительство Италии

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что формирование правительства «друзей Путина» в Италии, которое собиралось добиваться отмены антироссийских санкций, произвело на Евросоюз шокирующий эффект.