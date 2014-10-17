Итальянские «друзья Путина» оказались перед опасной развилкой

Италия вошла в политический водоворот, серьезный даже по меркам местной бурной политики. Условные «друзья России» и «друзья Евросоюза» наотрез отказались договариваться о создании нового правительства. Какие последствия это будет иметь для страны – и особенно для тех политиков, которые высказываются за налаживание отношений с Москвой?

Италии грозят внеочередные выборы. Для страны, в которой правительственная и парламентская чехарда – норма, в этом, казалось бы, нет особенной новости. Но проблема в том, что под угрозой оказывается сенсационный результат, достигнутый «друзьями Путина» на мартовских выборах.

Кризис начался собственно после выборов и окончательно дозрел в минувшую пятницу. Демократическая партия Италии (правившая в стране на протяжении последних пяти лет и ориентирующаяся на элиту ЕС) проиграла выборы, но отказалась сотрудничать с командой популистов и евроскептиков из «Движения пяти звезд». «Пятизвездников», наряду с партией «Лига», и принято относить к «друзьям Путина». Демократы также дали от ворот поворот другим коллегам по парламенту, в том числе партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Тем временем во вторник истекли полномочия правительства демократов во главе с Паоло Джентилони. Нужно формировать новый кабинет министров. И здесь механизм итальянской парламентской республики забуксовал. Ни одна из партий не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания правительства в одиночку. А, как уже было сказано, коалиция между «проевропейскими» демократами и партиями евроскептиков откровенно не клеится.

Президент Италии Серджо Маттарелла предложил компромисс – сформировать так называемое нейтральное правительство, которое управляло бы страной до конца 2018 года. В противном случае будут назначены досрочные выборы. Поясним: в Италии реальная власть принадлежит премьер-министру, а президент республики по закону – лишь номинальная фигура. Но на практике президент часто выступает в роли переговорщика, посредника в момент очередного столкновения партийных амбиций. Однако сейчас не сработало.

«Движение пяти звезд» и «Лига» уже дали понять, что отвергнут предложение Маттареллы и не поддержат «нейтральное правительство». Так на шахматной доске итальянской политики вырисовалась патовая ситуация. Кризис оказался серьезным даже по меркам Апеннин. «Впервые в истории республики случилось такое, когда законодательная власть заканчивает работу, не успев начать», – сокрушался президент Маттарелла.

На эту тему

По идее перевыборы не должны страшить условно пророссийские силы. Ведь на мартовских выборах правоцентристская коалиция в составе партии «Лига» Маттео Сальвини (восхищающегося тем, что делает Путин), партии «Вперед, Италия» нашего старого знакомого Сильвио Берлускони и «Братьев Италии», выступающих за снятие санкций с России, в сумме набрала 37% голосов. Вместе с популистами из «Пяти звезд», набравшими почти 33% – это абсолютное большинство. Казалось бы, победа в кармане.

Но есть одна серьезная проблема. На которую, заметим, сразу обратили внимание в Вашингтоне и Лондоне. «Пять звезд», которая шла вне всяких коалиций, хочет взять победный трофей в одиночку. «Призываю граждан проголосовать, дав нам мандат на управление. Другой возможности я не вижу», – цитирует Financial Times слова амбициозного 31-летнего лидера «Звезд» Луиджи ди Майо.

В Москве также не могли не отметить разлада в квартете наших потенциальных друзей. Как отмечает ТАСС, в «Пяти звездах» готовы к союзу с «Лигой», но на дух не переносят партию Берлускони. Старожил итальянской политики отвечает взаимностью: Берлускони назвал «Пять звезд» компанией некомпетентных неудачников и главной угрозой демократии. Маттео Сальвини и его «Лига» не готовы разорвать коалицию с Берлускони.

«Друзья Путина» готовятся развить успех, достигнутый в марте, но насколько вероятна их победа?

Пока можно почти на 100% гарантировать, что внеочередные выборы состоятся, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД публицист, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза. «На них «Лига» Сальвини получит голоса за счет партии «Вперед, Италия» Берлускони. Коалиция правых увеличит процент голосов. «Движение пяти звезд», безусловно, потеряет голоса. Но в целом расклад сил изменится незначительно», – прогнозирует Кьеза. Он подчеркивает: вполне вероятно, что правые опять не наберут больше 40%. Значит, они не смогут составить большинство в парламенте.

Таким образом, вырисовываются два сценария. Либо правые и евроскептики развивают успех, побеждают на выборах и все-таки формируют правительство, которое ведет линию, независимую от «генеральной линии» ЕС. Этот вариант, безусловно, выгоден для России. Либо по итогам выборов опять возникает патовая ситуация, аналогичная нынешней.

Джульетто Кьеза отмечает:

«В этом случае в начале августа или в сентябре мы окажемся в очень опасном положении».

Если не будет создано дееспособное правительство, то не будут приняты меры по налоговой реформе и выходу из затяжного экономического кризиса, прогнозирует Кьеза. Политический и экономический крах приведет к введению фактически внешнего управления со стороны Брюсселя – подобного тому, что было введено в отношении Греции в момент ее дефолта. Если же Италия окажется на «строгом поводке» Евросоюза, то надежд на независимый курс и пересмотр отношений с Россией не будет.