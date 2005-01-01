Италии грозят досрочные выборы

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил за формирование «нейтрального правительства», которое управляло бы страной до конца 2018 года; в противном случае будут назначены досрочные выборы. Партии «Лига» и «Движение 5 звезд» уже дали понять, что не поддержат «нейтральное правительство».

Идея была озвучена итальянским лидером в понедельник, 7 мая, после провала последнего раунда предварительных консультаций по созданию правительства, передает Deutsche Welle.

При этом партии «Лига» и «Движение 5 звезд» уже дали понять, что не поддержат «нейтральное правительство». Они настаивают на проведении досрочных выборов 8 июля.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя.

Так, «Движение 5 звезд» заручилось поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил в составе партий «Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии», которая набрала 37% голосов.

Правящая последние годы Демократическая партия Италия получила только 19% и объявила о переходе в оппозицию.

Таким образом, ни одна из политических сил Италии не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания нового правительства, а попытки провести коалиционные переговоры до сих пор безуспешны.