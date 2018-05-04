Правящая партия Италии отказалась от альянса со сторонниками Путина

Демократическая партия (ДП) Италии, правившая в стране на протяжении последних пяти лет и проигравшая последние выборы, отказалась поддерживать правительство «Движения «5 звезд» и входить в правящее большинство, решив уйти в оппозицию, сообщил новостной канал Rai News 24.

Решение было принято по завершении заседания политбюро Демократической партии, члены которого единодушно одобрили доклад и.о. секретаря партии Маурицио Мартины, заявившего, что «страница с «Движением «5 звезд» перевернута», передает ТАСС.

Он также категорически исключил альянс с правоцентристской коалицией в составе партий «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджо Мелони.

По словам Мартины, «сейчас есть реальный риск досрочного голосования».

Еще до финального голосования политбюро Демократической партии президент Италии Серджо Маттарелла объявил о созыве последнего раунда политических консультаций, чтобы окончательно убедиться в том, что стороны не договорились о формировании парламентского большинства. Теперь президент Италии должен решить, произойдет ли формирование так называемого временного правительства до объявления новых досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о политической ситуации в Италии, где в ходе мартовских парламентских выборов победу одержали правоцентристская коалиция и «Движение «5 звезд».