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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 08:41  |  vz.ru
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В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Новые власти Италии сформируют позицию по Крыму

Джузеппе Конте не исключил, что наложит вето на продление антироссийских санкцийФото: Giuseppe Ciccia/Zuma/Global Look Press
«Для нас Крым – это Россия. Но это позиция только «Лиги», а не всего правительства. Министру потребуется больше времени, чтобы решить, что лучше предпринять. Пока слишком рано», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, советник председателя партии «Лига» и главы МВД Италии Маттео Сальвини. Он выразил надежду, что правительство задумается об официальной позиции по вопросу Крыма. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

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Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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          Джузеппе Конте не исключил, что наложит вето на продление антироссийских санкций   9 июня 2018, 08:08
          Фото: Giuseppe Ciccia/Zuma/Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко

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          «Для нас Крым – это Россия. Но это позиция только «Лиги», а не всего правительства. Министру потребуется больше времени, чтобы решить, что лучше предпринять. Пока слишком рано», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, советник председателя партии «Лига» и главы МВД Италии Маттео Сальвини. Он выразил надежду, что правительство задумается об официальной позиции по вопросу Крыма.

          Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций на Совете ЕС в конце месяца. Об этом в пятницу заявил ее премьер-министр Джузеппе Конте на полях саммита «большой семерки», открывшегося в Канаде. По словам Конти, в Риме «очень внимательно относятся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России».

          Ранее Конте уже говорил по этому вопросу, но гораздо менее конкретно. Он выступал лишь в принципе «за пересмотр санкционной политики», особенно против санкций, что бьют «по экономике и гражданскому обществу России».

          Как ранее стало известно от источников ТАСС в Брюсселе, вопрос о продлении санкций может быть внесен в повестку саммита ЕС 28-29 июня. Рим может воспользоваться правом вето, нарушив таким образом принцип единодушия, которое требуется для подобных решений.

          Заместитель Конте, глава МВД Маттео Сальвини пошел еще дальше, добавив, что кабинет министров готов обсуждать, в том числе, и статус Крыма, – «будем обсуждать все». Напомним, Сальвини возглавляет партию «Лига» (в недавнем прошлом «Лига Севера»), которая вошла в коалиционное правительство. «Лига» первой из партий в ЕС признала результаты плебисцита 2014 года, по итогам которого Крым вернулся в состав России.

          О том, каким образом Рим сможет действовать внутри Евросоюза, большинство в котором по-прежнему настроено против России, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал советник председателя партии «Лига», президент ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлука Савоини. 

          ВЗГЛЯД: Вряд ли Италия сможет в одиночку продавить отмену санкций. Г-н Савоини, у каких еще  правительств ЕС, как вы считаете, она найдет поддержку?

          Джанлука Савоини: Невозможно, чтобы Италия в одиночку остановила санкции. В соответствии с тем, что сказал премьер-министр Конте, Италия хочет вести переговоры с Евросоюзом, и дать понять другим странам ЕС, что санкции оказывают негативное воздействие на наши экономики. Дать понять, что продление санкций является неверным решением. Такова позиция и итальянского правительства, и Маттео Сальвини.

          Джанлука Савоини (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
          Джанлука Савоини (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

          Это важный вопрос для саммита ЕС, который состоится в конце июня. Будет заявлено, что Италия против продления санкций.

          Думаю, Австрия нас поддержит. Как известно, пост вице-канцлера там занял  Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы. Штрахе – союзник нашей «Лиги», мы входим в одну и ту же группу в Европарламенте. Недавно и сам канцлер Себастьян Курц на встрече с Путиным в Вене обсуждал вопрос прекращения санкций. Австрия и Италия совместно выступят против санкций, но не только две эти страны. Сальвини намерен вести переговоры с представителями других государств для изменения ситуации.

          ВЗГЛЯД: Как быстро меняется ли общественное мнение в других ведущих странах Евросоюза по этому поводу?  

          Д.С.: Мы знаем, что в самих Франции и Германии общественное мнение, мнение бизнес-сообщества настроено против санкций. Уже большая часть населения этих стран действительно не понимает, почему Евросоюз ввел их. Политическая атмосфера меняется. Да, сейчас во Франции у власти Макрон, а в Германии – Меркель. Но важно, что создается новая атмосфера, растет понимание, что санкции должны быть сняты. Мы находимся в начале таких изменений.

          «Лига» всего неделю как представлена в правительстве. Сейчас важно реалистично оценить ситуацию и действовать шаг за шагом. Не надо слишком торопиться. «Лига» будет действовать совместно с нашими союзниками. В ФРГ это «Альтернатива для Германии» – партия, также выступающая против санкций. Во Франции это «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен (бывший «Национальный фронт»). Важно сформировать общую позицию, чтобы изменить политическую линию ЕС.

          ВЗГЛЯД: Вы поддерживаете Трампа в его начинающемся конфликте с Евросоюзом?

          Д.С.: Позиция Трампа очень сложная. Мы разделяем некоторые его взгляды. В некоторых вопросах мы считаем, что Трамп прав. Например, когда он говорит «Америка прежде всего». Мы говорим: «Италия прежде всего», так что в этом мы похожи. Если Трамп защищает американский национальный рынок, это хороший пример для Италии.

          В Европе гегемоном остается Германия, и мы хотим изменить этот расклад. Возможно, торговая война с Трампом может изменить ситуацию с гегемонией ФРГ.

          Но что касается санкций против России, «Лига», конечно, не согласна с Трампом.

          ВЗГЛЯД: Лидер вашей партии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что готов даже обсуждать статус Крыма. Как скоро может начаться такая дискуссия?

          Д.С.: Думаю, сейчас Маттео Сальвини сконцентрировал свое внимание на вопросе санкций. Это первостепенный  вопрос. Что касается Крыма, то Сальвини потребуется больше времени, чтобы решить, что лучше предпринять. Пока слишком рано. Пока у правительства не выработана позиция по Крыму. Нужно подождать. Мы надеемся, что правительство однажды задумается о Крыме, об официальной позиции по этому вопросу.

          Напомню, Маттео Сальвини и я были в Крыму через несколько месяцев после его воссоединения с Россией в 2014 году. Мы, кстати, были первой европейской делегацией на полуострове после этих событий.

          Для нас Крым – это Россия. Но это позиция только «Лиги», а не всего правительства. И «Лига» готова продвигать свою позицию. Мы всегда говорили, что в Крыму был полноценный легальный референдум, и в большинстве своем люди решили быть вместе с Россией. Решение народа – закон. Для нас народ – это главная власть, а не лоббисты, не Джордж Сорос.

          ВЗГЛЯД: Кстати, как вы оцениваете выпад Джорджа Сороса в адрес вашей партии? Он на прошлой неделе приехал в Италию и выступил с речами о пагубности появления «друзей Путина» в новом правительстве. Сорос также объявил, что ваша партия якобы получает финансовую подпитку из Москвы, правда, не удосужился предъявить никаких доказательств.

          Д.С.: Досадно, что господин Сорос приезжает сюда, в Италию и выступает в таком ключе. Это огромная спекуляция. Мы хотели бы, чтобы Сорос вообще не приезжал сюда, чтобы мешать налаживанию отношений «Лиги» и России. Но эти отношения строятся только на политических началах. Нет никаких финансовых начал. Мы не получали ни рубля из Москвы. Так что это безобразие, что наговорил господин Сорос. Это позор! У меня нет других слов. И Маттео Сальвини описывает это такими же словами.


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