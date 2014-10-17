Новые власти Италии сформируют позицию по Крыму

«Для нас Крым – это Россия. Но это позиция только «Лиги», а не всего правительства. Министру потребуется больше времени, чтобы решить, что лучше предпринять. Пока слишком рано», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, советник председателя партии «Лига» и главы МВД Италии Маттео Сальвини. Он выразил надежду, что правительство задумается об официальной позиции по вопросу Крыма.

Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций на Совете ЕС в конце месяца. Об этом в пятницу заявил ее премьер-министр Джузеппе Конте на полях саммита «большой семерки», открывшегося в Канаде. По словам Конти, в Риме «очень внимательно относятся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России».

Ранее Конте уже говорил по этому вопросу, но гораздо менее конкретно. Он выступал лишь в принципе «за пересмотр санкционной политики», особенно против санкций, что бьют «по экономике и гражданскому обществу России».

Как ранее стало известно от источников ТАСС в Брюсселе, вопрос о продлении санкций может быть внесен в повестку саммита ЕС 28-29 июня. Рим может воспользоваться правом вето, нарушив таким образом принцип единодушия, которое требуется для подобных решений.

Заместитель Конте, глава МВД Маттео Сальвини пошел еще дальше, добавив, что кабинет министров готов обсуждать, в том числе, и статус Крыма, – «будем обсуждать все». Напомним, Сальвини возглавляет партию «Лига» (в недавнем прошлом «Лига Севера»), которая вошла в коалиционное правительство. «Лига» первой из партий в ЕС признала результаты плебисцита 2014 года, по итогам которого Крым вернулся в состав России.

О том, каким образом Рим сможет действовать внутри Евросоюза, большинство в котором по-прежнему настроено против России, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал советник председателя партии «Лига», президент ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлука Савоини.

ВЗГЛЯД: Вряд ли Италия сможет в одиночку продавить отмену санкций. Г-н Савоини, у каких еще правительств ЕС, как вы считаете, она найдет поддержку?

Джанлука Савоини: Невозможно, чтобы Италия в одиночку остановила санкции. В соответствии с тем, что сказал премьер-министр Конте, Италия хочет вести переговоры с Евросоюзом, и дать понять другим странам ЕС, что санкции оказывают негативное воздействие на наши экономики. Дать понять, что продление санкций является неверным решением. Такова позиция и итальянского правительства, и Маттео Сальвини.

Джанлука Савоини (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Это важный вопрос для саммита ЕС, который состоится в конце июня. Будет заявлено, что Италия против продления санкций.

Думаю, Австрия нас поддержит. Как известно, пост вице-канцлера там занял Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы. Штрахе – союзник нашей «Лиги», мы входим в одну и ту же группу в Европарламенте. Недавно и сам канцлер Себастьян Курц на встрече с Путиным в Вене обсуждал вопрос прекращения санкций. Австрия и Италия совместно выступят против санкций, но не только две эти страны. Сальвини намерен вести переговоры с представителями других государств для изменения ситуации.

ВЗГЛЯД: Как быстро меняется ли общественное мнение в других ведущих странах Евросоюза по этому поводу?

Д.С.: Мы знаем, что в самих Франции и Германии общественное мнение, мнение бизнес-сообщества настроено против санкций. Уже большая часть населения этих стран действительно не понимает, почему Евросоюз ввел их. Политическая атмосфера меняется. Да, сейчас во Франции у власти Макрон, а в Германии – Меркель. Но важно, что создается новая атмосфера, растет понимание, что санкции должны быть сняты. Мы находимся в начале таких изменений.

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«Лига» всего неделю как представлена в правительстве. Сейчас важно реалистично оценить ситуацию и действовать шаг за шагом. Не надо слишком торопиться. «Лига» будет действовать совместно с нашими союзниками. В ФРГ это «Альтернатива для Германии» – партия, также выступающая против санкций. Во Франции это «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен (бывший «Национальный фронт»). Важно сформировать общую позицию, чтобы изменить политическую линию ЕС.

ВЗГЛЯД: Вы поддерживаете Трампа в его начинающемся конфликте с Евросоюзом?

Д.С.: Позиция Трампа очень сложная. Мы разделяем некоторые его взгляды. В некоторых вопросах мы считаем, что Трамп прав. Например, когда он говорит «Америка прежде всего». Мы говорим: «Италия прежде всего», так что в этом мы похожи. Если Трамп защищает американский национальный рынок, это хороший пример для Италии.

В Европе гегемоном остается Германия, и мы хотим изменить этот расклад. Возможно, торговая война с Трампом может изменить ситуацию с гегемонией ФРГ.

Но что касается санкций против России, «Лига», конечно, не согласна с Трампом.

ВЗГЛЯД: Лидер вашей партии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что готов даже обсуждать статус Крыма. Как скоро может начаться такая дискуссия?

Д.С.: Думаю, сейчас Маттео Сальвини сконцентрировал свое внимание на вопросе санкций. Это первостепенный вопрос. Что касается Крыма, то Сальвини потребуется больше времени, чтобы решить, что лучше предпринять. Пока слишком рано. Пока у правительства не выработана позиция по Крыму. Нужно подождать. Мы надеемся, что правительство однажды задумается о Крыме, об официальной позиции по этому вопросу.

Напомню, Маттео Сальвини и я были в Крыму через несколько месяцев после его воссоединения с Россией в 2014 году. Мы, кстати, были первой европейской делегацией на полуострове после этих событий.

Для нас Крым – это Россия. Но это позиция только «Лиги», а не всего правительства. И «Лига» готова продвигать свою позицию. Мы всегда говорили, что в Крыму был полноценный легальный референдум, и в большинстве своем люди решили быть вместе с Россией. Решение народа – закон. Для нас народ – это главная власть, а не лоббисты, не Джордж Сорос.

ВЗГЛЯД: Кстати, как вы оцениваете выпад Джорджа Сороса в адрес вашей партии? Он на прошлой неделе приехал в Италию и выступил с речами о пагубности появления «друзей Путина» в новом правительстве. Сорос также объявил, что ваша партия якобы получает финансовую подпитку из Москвы, правда, не удосужился предъявить никаких доказательств.

Д.С.: Досадно, что господин Сорос приезжает сюда, в Италию и выступает в таком ключе. Это огромная спекуляция. Мы хотели бы, чтобы Сорос вообще не приезжал сюда, чтобы мешать налаживанию отношений «Лиги» и России. Но эти отношения строятся только на политических началах. Нет никаких финансовых начал. Мы не получали ни рубля из Москвы. Так что это безобразие, что наговорил господин Сорос. Это позор! У меня нет других слов. И Маттео Сальвини описывает это такими же словами.