Путин прибыл в Вену

Президент России Владимир Путин прилетел в Вену для переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала экспорта российского газа в Австрию. Это первая зарубежная поездка главы российского государства после его вступления 7 мая в должность на очередной срок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе визита планируется «обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня».

Сначала Путин проведет переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, а затем с канцлером Себастьяном Курцем. Также вместе с Курцем Путин пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета.

Путин по традиции возложит венок к монументу советских воинов, погибших при освобождении Вены. Вечером во вторник Путин совместно с австрийскими руководителями посетит выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в венском Музее истории искусств.

Накануне сообщалось, что в ходе визита в Вену глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также встретится с деловыми кругами страны. Отмечалось также, что на встрече с Владимиром Путиным Себастьян Курц планирует обсудить двусторонние отношения и укрепление экономических связей. Также отмечалось, что к визиту Путина в Вену готовятся новые договоренности между Газпромом и австрийским нефтегазовым концерном OMV.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, перед визитом Путина в Вену у него взял интервью один из самых известных австрийских журналистов Армин Вольф.