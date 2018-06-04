К визиту Путина в Вену подготовили соглашения между Газпромом и OMV

К запланированному на 5 июня визиту президента России Владимира Путина в Вену готовятся новые договоренности между Газпромом и австрийским нефтегазовым концерном OMV, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Австрия была первой страной, с которой 50 лет назад были заключены соответствующие соглашения. Поэтому юбилейные торжества являются очень хорошим поводом обсудить дальнейшие перспективы нашего взаимодействия», – сказал Любинский, передает РИА «Новости».

Посол отметил двустороннее сотрудничество в рамках проекта «Северный поток-2», где правительство Австрии занимает конструктивную позицию и поддерживает соответствующие усилия концерна OMV – одного из ключевых партнеров Газпрома.

Российский посол отметил, что программа визита Путина предусматривает переговоры российского лидера с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, также состоится встреча и с ведущими представителями деловых кругов России и Австрии.

«К подписанию готовится целый пакет двусторонних документов. Речь идет прежде всего о приоритетных сферах двустороннего экономического сотрудничества», – сказал Любинский. Кроме того, «к визиту готовятся новые договоренности между Газпромом и OMV, которые определят дальнейшие пути нашего сотрудничества на долгосрочную перспективу».

Также «на полях» визита будет проходить заседание Российско-австрийского делового совета, поэтому в эти дни в Вене будут ведущие представители российского и австрийского бизнеса, которыми готовится также ряд новых соглашений и договорённостей.

«По конкретике можно сказать, что из крупных документов будут подписаны договорённости, касающиеся сферы двойного налогообложения. Это и сфера энергетики, а также ряд практических направлений делового сотрудничества. Конкретные соглашения, контракты, важные, в том числе, для нескольких российских регионов», – добавил посол.

Кроме того, будет уделено внимание теме надежности транзита российского газа через Украину. «Вопрос стоит давно и зависит от многих факторов, в том числе готовности Киева обеспечивать надежность этих поставок, и это является ключевым фактором для принятия решений на уровне руководства наших европейских партнёров, соответствующих энергетических концернов. О готовности сохранять такой транзит в определённых объемах говорил президент Российской Федерации, так что эта тема, наверное, тоже будет обсуждаться», – сказал российский посол.

В воскресенье сообщалось, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Австрии Себастьян Курц планирует обсудить двусторонние отношения и укрепление экономических связей.