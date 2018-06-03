Канцлер Австрии рассказал, чего ждет от визита Путина

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Австрии Себастьян Курц планирует обсудить двусторонние отношения и укрепление экономических связей.

«Мы бы хотели обсудить с ним две ключевые темы: во-первых, двусторонние отношения между Австрией и Россией, затронув, кроме всего прочего, вопрос укрепления экономических связей. В этой сфере, к счастью, видится положительная динамика и огромный потенциал», – сказал Курц в интервью ТАСС.

Также, отметил Курц, будет поднята тема отношений Европейского союза и России. «В последние несколько лет в этой сфере то и дело возникала напряженность, и нам бы хотелось принять посильное участие в улучшении взаимодействия сторон по данному вопросу», – пояснил он.

Канцлер отметил, что доволен тем, как складываются экономические отношения двух стран. «Энергоснабжение в Австрии сильно диверсифицировано, но в нем, без сомнения, важную роль играют поставки российского газа», – сказал он. Также Курц добавил, что считает «исключительно выгодным» сотрудничество австрийского OMV и российского «Газпрома».

Отмечается, что Путин прибудет в Австрию с официальным визитом 5 июня.