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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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          Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интерес   5 июня 2018, 13:48
          Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба
          президента РФ/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию?

          Лидеры государств накануне зарубежных визитов, как правило, дают интервью журналистам из страны, в которую они отправляются. Этой традиции много лет, и Россия ее не нарушает.

          Владимир Путин в качестве первой страны для своей зарубежной поездки после переизбрания президентом выбрал Австрию. Интервью у него взял, пожалуй, самый известный австрийский журналист Армин Вольф.

          Вольфу 51 год, он работает на различных должностях в австрийской общественной телерадиокомпании ORF с 1985 года и является одним из самых титулованных журналистов этой страны. Кроме того, он популярный микроблогер, его аккаунт в «Твиттере» – самый читаемый в Австрии.

          Похоже, что Вольф сам не ожидал того, что его интервью с российским лидером станет настолько популярным, – он с удивлением пишет о том, что 843 тысячи человек посмотрели 52-минутную беседу полностью, а 1 244 000 – хотя бы часть, и добавляет: «Spassiba».

          Напомним, что население Австрии – 8,5 миллионов человек, таким образом, каждый десятый житель этой страны потратил почти час личного времени, чтобы узнать мнение президента России относительно актуальных проблем современности.

          При этом ничего принципиально нового для российского зрителя Владимир Путин не сказал. Возможно, Армин Вольф полагал, что острые вопросы, которые он градом обрушил на президента России, до него никто не задавал. Но всё это уже было – и ресторатор Пригожин, которого западная пропаганда сделала главным интернет-троллем и главным наёмником в Сирии одновременно (интервью американскому телеканалу NBC News), и Навальный как клон Саакашвили, и, разумеется, попытки поймать Путина на слове относительно присутствия российских военных в Крыму или выяснить условия гипотетического «возврата» полуострова Украине.

          А уж голый торс Путина на отдыхе – это вообще любимая тема западных журналистов. «Би-Би-Си» посвящала этому специальное расследование, а в популярном американском шоу Saturday Night Live актёр, изображающий Владимира Путина, всегда появляется обнаженным до пояса – так впечатлились американцы.

          По сути, интервью Вольфа стало попыткой поинтересоваться у Путина его мнением относительно большинства штампов западной пропаганды в одном коротком протокольном интервью. Неудивительно, что времени слушать ответы российского президента у австрийского журналиста не было и интервьюер постоянно перебивал интервьюируемого.

          Как подсчитал журналист Дмитрий Смирнов, всего Вольф перебил Путина 11 раз. Российский президент был даже вынужден перейти на немецкий язык, напоминая, кто тут задает вопросы, а кто – отвечает. «Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны – вашей», – обратился Путин к Вольфу.

          Вместе с тем вряд ли стоит порицать Вольфа за стремление «впихнуть невпихуемое» и спросить российского президента абсолютно обо всем.

          Проблема в том, что это для нас ответы на большинство вопросов в целом очевидны, мы или слышали их на большой пресс-конференции, или читали интервью NBC или другому зарубежному изданию.

          А австрийские телезрители всего этого не знают, именно поэтому Вольф так нервничал и так торопился задать как можно больше вопросов.

          И судя по беспрецедентному интересу публики, старался он не зря. Австрийцам, как и другим жителям Европы, интересна альтернативная точка зрения на происходящее в мире. Но в целом среднего европейца больше занимают новости внутренней, а не внешней политики, поэтому протокольное интервью Путина накануне визита – это для них крайне редкая возможность услышать прямую речь российского лидера с телеэкрана, а не разнообразные «толкования» телевизионных аналитиков, которые во всех странах за редкими исключениями приблизительно одинаковые.

          Отметим, что у еврочиновников визит Путина в Австрию вызывает серьезную обеспокоенность. Издание DW публикует интервью австрийского политолога Герхарда Манготта, который вынужден раз за разом повторять журналисту, что, несмотря на то что Вена выступает за отмену антироссийских санкций, в одиночку она делать этого не будет.

          Манготт так же походя и как о чем-то само собой разумеющемся говорит о том, что «США оказывают давление, они пытались предотвратить и нынешний визит Владимира Путина». Вмешательство во внутренние дела независимых государств? Нет, не слышали.

          В результате DW добивается совершенно противоположного эффекта. Вместо того чтобы продемонстрировать, как это сформулировано в заголовке статьи, «цель Путина – сделать Австрию адвокатом России в ЕС», после прочтения интервью остается совершенно другое ощущение: США изо всех сил давят на Евросоюз, в то время как Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Кипр, Словакия и ряд других стран ЕС считают санкции «неразумными и вредными» и не стесняются об этом публично говорить.

          То же самое и в случае интервью с интервью, которое Армин Вольф взял у Владимира Путина.

          Несмотря на град обвинительных вопросов, российский президент держится уверенно, отвечает абсолютно на все вопросы, и единственное, что вызывает у него неприятие, – это постоянные попытки австрийского журналиста перейти в режим монолога, а не диалога.

          Действительно, Путин не привык, чтобы его перебивали, особенно с такой частотой.

          Возможно, это интервью – сигнал как западным СМИ, так и пресс-службе Кремля о том, что западной публике остро не хватает Владимира Путина. График российского президента не резиновый, и вряд ли есть возможность предусмотреть в нем значительное увеличение числа интервью иностранным СМИ. Но, возможно, есть смысл разделить существующую ежегодную пресс-конференцию на две части – для российских журналистов и для иностранных.

          В любом случае политика информационной открытости себя оправдывает и приносит зримые плоды.


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