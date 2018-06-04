Анонсированы переговоры Путина с канцлером Австрии в Вене

В ходе визита в Вену глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также встретится с деловыми кругами страны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В ходе визита намечены переговоры с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Также будет проведена встреча Курца и Путина с участниками бизнес-форума, который посвящен 50-летию сотрудничества в энергетической сфере», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Ткже помощник российмкого президента сообщил, что после встречи президентов пройдет пресс-конференция, а по итогам переговоров с Курцем предусмотрено подписание ряда документов и заявление для прессы.

Ранее сообщалось, что на предстоящей 5 июня встрече с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Австрии Себастьян Курц планирует обсудить двусторонние отношения и укрепление экономических связей. Также отмечалось, что к визиту Путина в Вену готовятся новые договоренности между Газпромом и австрийским нефтегазовым концерном OMV.