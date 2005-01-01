Вице-премьер Италии заявил о готовности обсуждать статус Крыма

Вновь сформированный кабинет министров готов обсуждать все вопросы, не исключая статус Крыма, заявил в четверг вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

«Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все», – сказал Сальвини, отвечая на вопрос о возможности признания российского статуса Крыма, передает ТАСС.

Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил о намерении правительства страны выступить против антироссийских санкций.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как в Италии после затяжного политического кризиса все-таки было сформировано коалиционное правительство «друзей Путина».