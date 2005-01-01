Новый премьер Италии подтвердил намерение выступить против антироссийских санкций

Правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций, которые бьют по экономике и гражданскому обществу России, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте во время выступления в сенате (верхняя палата парламента).

«Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России, особенно тех (санкций), что ударяют по экономике и гражданскому обществу России», – передает слова Конте ТАСС.

Премьер отметил, что Италия «будет полностью открыта России», в последние годы укрепившей международную роль в «разрешении геополитических кризисов».

В то же время Конте подчеркнул, что Италия остается страной-членом НАТО, США для Рима по-прежнему будут «традиционно привилегированным партнером».

31 мая юрист Джузеппе Конте по поручению президента Италии Серджо Маттареллы сформировал новый состав правительства и представил его главе государства.