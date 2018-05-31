Конте представил президенту Италии новый состав кабмина

Юрист Джузеппе Конте по поручению президента Италии Серджо Маттареллы сформировал новый состав правительства и представил его главе государства, сообщил генеральный секретарь канцелярии президента Уго Дзампетти.

Дзампетти сообщил, что Маттарелла встретился с Конте, который принял мандат на формирование нового кабмина и представил президенту Италии новый список членов правительства, передает РИА «Новости».

«Церемония принесения присяги новым правительством состоится завтра, 1 июня, в 16.00», – сказал Дзампетти.

После принесения присяги правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

Согласно списку, представленному Джузеппе Конте, главой МИД Италии станет бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези.

Пост главы МВД отойдет федеральному секретарю «Лиги» Маттео Сальвини, которому, как ожидается, предстоит борьба с нелегальной миграцией. Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо возглавит объединенное из двух ведомств министерство труда и экономического развития. Сальвини и Ди Майо будут вице-премьерами.

Во главе минэкономики и финансов Италии встанет профессор политической экономики римского университета «Тор Вергата» Джованни Триа.

Экономист Паоло Савона, назначение которого на пост главы минэкономики ранее заблокировал президент Италии Маттарелла, перешел на должность министра по делам Евросоюза.

Главой минобороны станет представительница «Движения» Элизабетта Трента.

Ранее в четверг получивший мандат на формирование правительства Италии экономист Карло Коттарелли отказался возглавить кабинет министров.

Напомним, ранее президент Италии отказывался утвердить состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партией «Лига» и «Движением 5 звезд», которых прозвали «друзьями Путина». Маттарелла говорил, что препятствием для формирования правительства стала кандидатура министра экономики, угрожавшая присутствию Италии в еврозоне.