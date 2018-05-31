Экономист из МВФ отказался возглавить кабмин Италии

Получивший мандат на формирование правительства Италии экономист Карло Коттарелли отказался возглавить кабинет министров, заявил генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти.

«Президент Серджо Маттарелла принял доктора Карло Коттарелли, который вернул ему мандат на формирование правительства, отказавшись от предложения возглавить его», – передает слова Дзампетти ТАСС.

По словам Дзампетти, Маттерелла поблагодарил экономиста за проделанную работу.

28 мая Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить техническое правительство и передал ему мандат на формирование кабмина.

Накануне президент Италии отказался утвердить состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партией «Лига» и «Движением 5 звезд», которых прозвали «друзьями Путина». Маттарелла заявил, что препятствием для формирования правительства стала кандидатура министра экономики, угрожавшая присутствию Италии в еврозоне.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ от «пророссийского правительства» вызвал потрясение в итальянской политике.