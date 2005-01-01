Президент Италии предложил экономисту из МВФ возглавить правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить техническое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

Маттарелла передал Карло Коттарелли мандат на формирование кабинета. «Коттарелли принял мандат и должен дать официальный ответ в ближайшее время», – передает ТАСС слова Дзампетти.

Коттарелли много лет работал в МВФ, он известен своими методами сокращения государственных расходов.

Накануне президент Италии отказался утвердить состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партией «Лига» и «Движением 5 звезд», которых прозвали «друзьями Путина». По признанию Маттареллы, фатальным препятствием для формирования нового правительства стала кандидатура министра экономики, которая угрожала присутствию Италии в еврозоне.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что формирование правительства «друзей Путина» в Италии, которое собиралось добиваться отмены антироссийских санкций, произвело на Евросоюз шокирующий эффект.