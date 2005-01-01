«Друзья Путина» в Италии повторили трюк Бабченко с «воскрешением»

Крайне неожиданный даже для бурной итальянской политики трюк произошел в Риме. Похороненные на днях надежды сформировать правительство «друзей Путина» внезапно воскресли, и правительство было утверждено. Что заставило президента Италии поменять свое мнение по этому поводу – и каких перемен Россия может ожидать теперь от Италии?

В Италии после затяжного политического кризиса все-таки сформировано коалиционное правительство «друзей Путина» во главе с компромиссной фигурой юриста Джузеппе Конте. Президент Серджо Маттарелла одобрил новый список кабинета министров, предложенный Конте.

«Церемония принесения присяги новым правительством состоится 1 июня в 16.00», – сообщил генсек канцелярии президента Уго Дзампетти. Затем правительство должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента, однако это будет чистой формальностью, так как абсолютное большинство там имеют «Лига» и «Пять звезд», входящие в правящую коалицию.

Напомним, Конте уже получал мандат на формирование правительства 23 мая, однако потерпел неудачу. Предложенный им проект персоналий кабмина был отвергнут президентом, которого не устроила фигура известного евроскептика Паоло Савоны на посту министра экономики. Однако опасность перевыборов испугала Маттареллу больше, чем евроскептический и пророссийский курс нового правительства, заставив вновь передать мандат Конте. Таким образом, стоящие за будущим премьером «друзья Путина» – «Лига» и «Пять звезд» – все-таки переиграли главу государства.

В возможность коалиции договориться «не верили все», подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД профессор Института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино. Он также назвал кризис, когда в течение почти 90 дней в Италии не было сформировано правительство, «новинкой итальянской политики». По его словам,

коалиция «воскресла», потому что решающую роль сыграл компромисс между ней и Европой. «Лига» и «Пять звезд» все же «приняли сообщение Брюсселя» по поводу фигуры Паоло Савоны. Сам Маттарелла после неудачной попытки назначения Карло Коттарелли также сделал шаг со своей стороны, чтобы успокоить рынки и остановить рост евроскептицизма в Италии.

«В Италии сложился действительно беспрецедентный политический кризис, который обнажил противоречия не просто на уровне межпартийного противоборства – что само по себе хорошо и говорит о конкуренции. Но это было противоборство между президентом страны и политическими партиями. Собственно, Маттарелла настаивал, чтобы правительство было нейтральным, а победившие партии «Лига» и «Пять звезд» говорили, что технократическое или нейтральное правительство абсолютно неприемлемо. И в случае, если оно будет сформировано, они готовы настаивать на проведении внеочередных парламентских выборов. И все это в преддверии «Дня республики», важнейшего для итальянцев праздника, который состоится 2 июня», – заявила газете ВЗГЛЯД старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО (У) Елена Маслова.

«У «Лиги Севера» за последнее время очень резко возрос рейтинг, фактически это единственная партия, которая сумела на фоне политического кризиса увеличить популярность. И Маттарелле, видимо, стало понятно, что если сейчас пойти на перевыборы – это усугубит ситуацию. Реакция общественности на попытку назначения внеочередных выборов тоже повлекла за собой определенные последствия, и была найдено компромиссное решение», – полагает декан факультета управления и политики МГИМО(У), профессор Академии военных наук Генри Сардарян.

Какими же будут ключевые фигуры нового правительства? Согласно списку, пост главы МВД отойдет федеральному секретарю «Лиги» Маттео Сальвини, который уже заявил, что начнет жесткую борьбу с нелегальной миграцией. Лидер «Пяти звезд» Ди Майо возглавит сформированное из двух ведомств министерство труда и экономического развития. При этом Сальвини и Ди Майо также займут посты вице-премьеров.

«Сальвини стал не просто министром внутренних дел, а вице-премьером. Очевидно, что его первоочередной задачей станет борьба с нелегальной миграцией. Это ключевой вопрос повестки «Лиги Севера», и абсолютно точно на этом направлении стоит ждать кардинальных изменений. Италия будет первой страной в Европейском союзе, где эти изменения произойдут», – подчеркнул Сардарян.

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Назначение Сальвини министром МВД, а Ди Майо – министром экономического развития отвечает той риторике, которую они использовали во время предвыборной кампании. Сальвини долго говорил о безопасности, нелегальных мигрантах, а Ди Майо – о занятости населения, безработице среди молодежи и т. д. «Оба они становятся вице-премьерами, и это понятно, потому что Джузеппе Конте – это личность не политическая», – подчеркнул собеседник. Так, они, с одной стороны, пытаются укрепить роль премьер-министра, и с другой стороны – могут контролировать его деятельность, пояснил эксперт.

«Это будет беспрецедентное правительство, состоящее из представителей «Лиги» и движения «Пять звезд», остальные партии не получили министерские посты. И если представители «Лиги» ранее получали портфели министров, то «Пять звезд» в этом плане дебютирует. Потому, говоря об остальных персоналиях, это негромко звучащие фамилии, которые не очень известны обычным итальянским обывателям. К слову, на пост министра иностранных дел рассматривался действующий посол Италии в России Паскуале Терраччано, но в итоге был назначен Энцо Моаверо Миланези», – отметила Маслова.

Тем не менее новый глава итальянской дипломатии также опытный специалист, бывший министр по европейским делам. Энцо Миланези – «известный профессионал», отметил Савино. «Нельзя сказать, что он против Европы, потому что он работал в европейских институтах. Так что его назначение – это сигнал к Евросоюзу о том, что есть возможность развивать диалог», – указал собеседник.

Паоло Савона, 81-летний экономист-евроскептик, из-за которого провалилась прошлая попытка формирования правительства, министерский пост, как ни странно, все-таки получит. Что еще более удивительно, он займет должность министра по делам Евросоюза. И это притом что Маттарелла, отвергая его кандидатуру, опасался, что Италия может покинуть еврозону.

Министерство по делам ЕС, которое возглавит Савона, сильно зависит от министерства иностранных дел и решений самого премьер-министра, так что нельзя сказать, что это самое важное министерство в кабинете, отметил также и Савино. С другой стороны, «не оставить в кабинете министров (Паоло Савону) означало бы, что «Лига» и «Пять звезд» просто сдались», объяснил он.

Во главе минэкономики и финансов Италии встанет профессор политической экономики римского университета «Тор Вергата» Джованни Триа. Триа также выступает за снижение налогов с Италии в пользу Брюсселя, однако, в отличие от Савоны, он намерен оставить Италию в зоне евро. Джованни Триа проработал в разных кабинетах в эпоху Берлускони, который, как известно, не собирался выходить из зоны евро, подчеркнул Савино, так что «вопрос о выходе из зоны евро пока не стоит».

Минобороны возглавит женщина – представительница партии «Пять звезд» Элизабетта Трента. Она работала политическим советником МИД Италии в Ираке и советником Минобороны при миротворческой миссии ООН в Ливане. Назначение женщины на пост минобороны в Италии происходит не впервые. Ранее этот пост принадлежал Роберте Пинотти.

«В целом все правительство состоит из евроскептиков, но не жестких, а мягких, умеренных. Они не выступают за выход Италии из Европейского союза, они даже напрямую не выступают за выход из зоны евро, но облекают это в необходимость проведения референдума по вопросу членства Италии в еврозоне. То есть будет Италия выходить из ЕС или не будет – решение за народом», – подчеркнула Маслова.

«Главная задача нового правительства – это экономическое развитие. В Италии сложная ситуация в экономике, есть проблемы с долей безработицы среди молодежи, не очень высокие темпы экономического роста. И те предложения, с которыми выходили лидеры «Лиги Севера» и движение «Пять звезд», требуют куда больших финансовых ресурсов, (чем те) которыми располагает Италия. Эта экономическая программа не может быть реализована в полной мере, но тренд будет идти на то, чтобы снижать налоги, сокращать расходы на содержание бюрократии, и наверняка будет осуществлена попытка увеличить итальянский суверенитет в финансово-экономических вопросах», – предположил Сардарян.

И именно в связи с такой актуальностью экономической повестки сами лигисты и пятизвездочники называли в качестве своего главного приоритета снятие санкций с России и активизацию партнерства с ней. «Лига» – наиболее дружественная к нашей стране политическая сила в Италии. Те регионы, в которых правительства возглавлялись представителями этой партии, неоднократно принимали резолюции с призывом снять антироссийские санкции, да и сам Сальвини выступал с подобными заявлениями. Его нынешняя должность никоим образом не связана с внешней политикой, но тот факт, что правительство сформировано двумя силами, обе из которых являются евроскептическими, дает основания полагать, что в отношениях с Россией будут положительные изменения», – считает Сардарян.

«Да, члены правительства действительно выступают за снятие санкций, но как они это будут реализовать на практике – посмотрим. Ведь одно дело – говорить об этом в ходе избирательных кампаний, а другое – принимать соответствующие политические решения»,

– резюмировала Маслова. «Да, западная пресса называет Сальвини и Ди Майо «друзьями Путина», но это слишком громкое название. Да, они заявляют, что они против санкций, что экономика Италии сильно страдает от этих санкций. Но Брюссель ведь тоже это признает, при этом говоря, что решение носит политический характер и превалирует над экономикой», – отметила собеседница.

Россия возлагает надежды на «Лигу» и «Пять звезд», потому что они против санкций, но санкции не зависят от Рима, Афин или Парижа, поддержал ее Савино. Он напомнил, что вопрос решается в Брюсселе и в Вашингтоне. Между тем одним из первых, кто отправил поздравление новому кабинету министров, был Госдеп.

Кроме того, за последнее время в Италии со стороны «Пяти звезд» и «Лиги Севера» было «много критики Европы, но не было критики США». «Попытки усиливать давление против санкций, конечно, будут», – подчеркнул собеседник, но эти попытки были еще при правительстве Маттео Ренци.