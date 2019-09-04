Экс-глава МИД Австрии рассказала о «вдохновляющих» беседах с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе в 2018 году побывал президент России Владимир Путин, рассказала о «вдохновляющих» беседах с российским лидером.

Кнайсль, отвечая на вопрос, встретится ли она с Путиным, когда в следующий раз посетит Россию, отметила, что «все зависит от его расписания». В то же время экс-министр добавила, что российский президент всегда «великодушно находил время для двусторонних дискуссий».

«Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение, увидеть целую картину происходящего. У меня было лишь несколько встреч – не только будучи министром, но и до этого – когда я могла действительно обсудить с кем-то целостную картину мира. Это было очень вдохновляюще для меня и очень щедро со стороны господина Путина уделить этому время», – рассказала Кнайсль, передает РИА «Новости».

Она также рассказала, что хотела бы увидеть Россию за пределами крупных городов, а также призналась в любви к творчеству писателя Льва Толстого. «Когда я впервые побывала в Москве, я смогла также посетить Ясную Поляну. Для меня это было своего рода обязательство перед собой – побывать там, где он жил, ощутить дух этого места. Это очень вдохновляет», – рассказала Кнайсль.

Напомним, в августе 2018 года Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Также российский лидер подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Кроме того, он привез с собой Кубанский казачий хор.

Позже экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу.