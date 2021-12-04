Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

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4 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:00  |  vz.ru
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Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
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Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
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Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
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Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Подробности...

"Зеленой" энергетике Германии нужен "Северный поток – 2"

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Инвалидность изоляцией не лечится

Вероника Леонтьева
Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит. Подробности...
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Лукашенко признал Крым

Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Обсуждение: 5 комментариев
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		4 декабря 2021, 13:30

    В Австрии – политический шторм. Бывший канцлер Себастьян Курц сделал заявление о том, что полностью уходит из австрийской политики.

    За свою юную жизнь (1986 г.р.) он уже два раза был канцлером страны –2017-2019 и 2019-2021 – и каждый раз уходил под давлением обстоятельств. Первый раз – когда стараниями немецкой прессы и разведки за три дня до выборов в соседней стране были опубликованы провокационные материалы с участием подставной «племянницы русского олигарха» на Ибице. Тогда пострадали непосредственные участники – руководство Австрийской партии свободы FPÖ – члена правительственной коалиции. Заодно в отставку ушел и лидер партии ÖVP и канцлер страны – Себастьян Курц. Но на внеочередных выборах народ снова его избрал.

    В этом году оппозиция руками СМИ и прокуратуры раздула фантастический по масштабам скандал на пустом месте – якобы люди Курца заказывали политические опросы, чтобы лучше выглядеть в глазах избирателя и даже размещали в газетах политическую рекламу за деньги. А еще в телефоне Курца, который он, в отличие от нынешней главы Еврокомиссии фон Дер Ляйен, когда ее стали допрашивать по делу о миллионах евро, пропавших в министерстве обороны ФРГ, когда она была там министром, не догадался выкинуть подальше (у Дер Ляйен было аж 4 штуки и все «пропали»), был обнаружен чудовищный компромат. Он в чатике назвал бывшего председателя своей партии «старой задницей». Под давлением таких обвинений он ушел из канцлеров, но остался лидером партии и главой парламентской партийной группы.

    На его место срочно поставили представителя старой аристократической семьи Шалленберга, которого русские СМИ постоянно называют Шелленбергом (в исполнении О. Табакова). Новый канцлер поклялся в преданности делу партии и Курца и правил аж 54 дня.

    Что значит быть верным «делу партии и Курца»? Считается, что Народная партия Австрии ÖVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Центристская до такой степени, что первые два года ковида почти прилично выходила из кризиса.

    Фото: Imago/SEPA.Media/Reuters

    С другой стороны, Курц – «дитя Давоса», школы лидеров Клауса Шваба Young Global Leaders, воспитан теми же людьми, что воспитали главную немецкую «зеленую» Анналену Бербок, Макрона, Цукерберга, Иванку Трамп и всех этих голубоглазых комсомольцев-глобалистов. И вообще, в какой-то момент он явно нацелился на покорение Брюсселя, что не могло понравиться нынешней верхушке ЕС. Свои места у руля никто не собирается отдавать, тем более что, благодаря ковиду и тотальным закупкам на всю Европу, эти люди получили неслыханные бюджеты в руки.

    И вот – под него начали копать. Причем за неимением чистой уголовки, газеты вдруг стали говорить о «морали». Как он мог назвать старого партийца «старой задницей»?! Когда в начале пандемии ВОЗ, наконец, перестал врать, что маски неэффективны и их не нужно носить, и всё оказалось, наоборот, в Вене начался скандал, что офис-менеджер Курца имеет непосредственное отношение к госпоставкам масок. Но это ему не ставили в вину ни тогда, ни сейчас – потому что, это же понятно – так делает сейчас вся «демократическая элита» Европы. Прицепились к партийной рекламе в бесплатной газете «Австрия».

    А не так давно стало понятно, что больше 66% местного населения не желает вакцинироваться, что нарушает красивый план ЕС по сокрытию неэффективности кампании дуэта монополистов – «Пфайзера» и «Модерны». Товарищ Курц не оправдал доверия товарища фон Дер Ляйен и товарища Бурлы, гендира Pfizer. И на его место пришел Шалленберг, который за два месяца правления ввел две инновации. Одна из них – полное исключение непривитых из социальной и прочей жизни Lockdown fur Ungeimpfte, чем натравил одну часть общества на другую (в стране 2 миллиона непривитых). А когда эта мера логично не сработала, ввел национальный локдаун для всех.

    Но это только ударило по темпам вакцинации, потому что обманутыми себя почувствовали даже привитые, которым обещали «свободу». Тогда Шалленберг предложил с 1 февраля ввести обязательную вакцинацию населения. Отказникам штраф 3600 евро, второй отказ 7200. Это вызвало волну протестов, которая продолжается до сих пор. Чтобы понимать, почему – в стране отменили последнюю обязательную вакцину – против туберкулеза – в 1990-м году и люди не очень понимают, чем ковид страшней туберкулеза и полиомиелита.

    Шалленберг вдруг стал крайним и, видимо, ему такая перспектива не зашла. Особенно в преддверии назначенного срока обязательной вакцинации и вручения гражданам штрафа, который почти в 2 раза превышает среднюю месячную зарплату, а также отправкой неплательщиков в тюрьму на 4 недели. По графикам уже видно, что со дня объявления небывалых мер, кривая вакцинации в стране с фазы плато покатилась под гору.

    Так что вполне логично, что новым лидером правящей партии и новым же канцлером становится Карл Нехаммер, сегодняшний министр внутренних дел. Мужчина с пистолетом. Чем интересен Нехаммер? Оппозиция считает его страшным противником иммиграции, особенно из исламских стран. С другой стороны, именно он и его ведомство полностью провалило профилактические меры против венского террориста, что привело к расстрелу граждан в центре столицы. Так что он призван партией на проведение фантастически непопулярных мер в феврале, после чего его миссия завершится. 

    Проблема еще и в том, что с ним пойдет в канцелярию нынешняя министр по делам Конституции Каролине Эдтштадлер, которая уже высказалась о том, что «принудительная вакцинация закончится, когда закончится эпидемия – через три года». Она возглавит МВД, которому придется бросать в тюрьму несогласных, но ей, похоже, это очень нравится.

    А Курц? Что Курц. После пресс-конференции он поехал в больницу забирать своего новорожденного сына и подругу. Газеты утверждают, что он уедет в Америку на хорошо оплачиваемую работу. «И еще сорок лет будет опасным канцлером, который вот-вот может вернуться».

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