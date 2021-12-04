Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

В Австрии – политический шторм. Бывший канцлер Себастьян Курц сделал заявление о том, что полностью уходит из австрийской политики.

За свою юную жизнь (1986 г.р.) он уже два раза был канцлером страны –2017-2019 и 2019-2021 – и каждый раз уходил под давлением обстоятельств. Первый раз – когда стараниями немецкой прессы и разведки за три дня до выборов в соседней стране были опубликованы провокационные материалы с участием подставной «племянницы русского олигарха» на Ибице. Тогда пострадали непосредственные участники – руководство Австрийской партии свободы FPÖ – члена правительственной коалиции. Заодно в отставку ушел и лидер партии ÖVP и канцлер страны – Себастьян Курц. Но на внеочередных выборах народ снова его избрал.

В этом году оппозиция руками СМИ и прокуратуры раздула фантастический по масштабам скандал на пустом месте – якобы люди Курца заказывали политические опросы, чтобы лучше выглядеть в глазах избирателя и даже размещали в газетах политическую рекламу за деньги. А еще в телефоне Курца, который он, в отличие от нынешней главы Еврокомиссии фон Дер Ляйен, когда ее стали допрашивать по делу о миллионах евро, пропавших в министерстве обороны ФРГ, когда она была там министром, не догадался выкинуть подальше (у Дер Ляйен было аж 4 штуки и все «пропали»), был обнаружен чудовищный компромат. Он в чатике назвал бывшего председателя своей партии «старой задницей». Под давлением таких обвинений он ушел из канцлеров, но остался лидером партии и главой парламентской партийной группы.

На его место срочно поставили представителя старой аристократической семьи Шалленберга, которого русские СМИ постоянно называют Шелленбергом (в исполнении О. Табакова). Новый канцлер поклялся в преданности делу партии и Курца и правил аж 54 дня.

Что значит быть верным «делу партии и Курца»? Считается, что Народная партия Австрии ÖVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Центристская до такой степени, что первые два года ковида почти прилично выходила из кризиса.

С другой стороны, Курц – «дитя Давоса», школы лидеров Клауса Шваба Young Global Leaders, воспитан теми же людьми, что воспитали главную немецкую «зеленую» Анналену Бербок, Макрона, Цукерберга, Иванку Трамп и всех этих голубоглазых комсомольцев-глобалистов. И вообще, в какой-то момент он явно нацелился на покорение Брюсселя, что не могло понравиться нынешней верхушке ЕС. Свои места у руля никто не собирается отдавать, тем более что, благодаря ковиду и тотальным закупкам на всю Европу, эти люди получили неслыханные бюджеты в руки.

И вот – под него начали копать. Причем за неимением чистой уголовки, газеты вдруг стали говорить о «морали». Как он мог назвать старого партийца «старой задницей»?! Когда в начале пандемии ВОЗ, наконец, перестал врать, что маски неэффективны и их не нужно носить, и всё оказалось, наоборот, в Вене начался скандал, что офис-менеджер Курца имеет непосредственное отношение к госпоставкам масок. Но это ему не ставили в вину ни тогда, ни сейчас – потому что, это же понятно – так делает сейчас вся «демократическая элита» Европы. Прицепились к партийной рекламе в бесплатной газете «Австрия».

А не так давно стало понятно, что больше 66% местного населения не желает вакцинироваться, что нарушает красивый план ЕС по сокрытию неэффективности кампании дуэта монополистов – «Пфайзера» и «Модерны». Товарищ Курц не оправдал доверия товарища фон Дер Ляйен и товарища Бурлы, гендира Pfizer. И на его место пришел Шалленберг, который за два месяца правления ввел две инновации. Одна из них – полное исключение непривитых из социальной и прочей жизни Lockdown fur Ungeimpfte, чем натравил одну часть общества на другую (в стране 2 миллиона непривитых). А когда эта мера логично не сработала, ввел национальный локдаун для всех.

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Но это только ударило по темпам вакцинации, потому что обманутыми себя почувствовали даже привитые, которым обещали «свободу». Тогда Шалленберг предложил с 1 февраля ввести обязательную вакцинацию населения. Отказникам штраф 3600 евро, второй отказ 7200. Это вызвало волну протестов, которая продолжается до сих пор. Чтобы понимать, почему – в стране отменили последнюю обязательную вакцину – против туберкулеза – в 1990-м году и люди не очень понимают, чем ковид страшней туберкулеза и полиомиелита.

Шалленберг вдруг стал крайним и, видимо, ему такая перспектива не зашла. Особенно в преддверии назначенного срока обязательной вакцинации и вручения гражданам штрафа, который почти в 2 раза превышает среднюю месячную зарплату, а также отправкой неплательщиков в тюрьму на 4 недели. По графикам уже видно, что со дня объявления небывалых мер, кривая вакцинации в стране с фазы плато покатилась под гору.

Так что вполне логично, что новым лидером правящей партии и новым же канцлером становится Карл Нехаммер, сегодняшний министр внутренних дел. Мужчина с пистолетом. Чем интересен Нехаммер? Оппозиция считает его страшным противником иммиграции, особенно из исламских стран. С другой стороны, именно он и его ведомство полностью провалило профилактические меры против венского террориста, что привело к расстрелу граждан в центре столицы. Так что он призван партией на проведение фантастически непопулярных мер в феврале, после чего его миссия завершится.

Проблема еще и в том, что с ним пойдет в канцелярию нынешняя министр по делам Конституции Каролине Эдтштадлер, которая уже высказалась о том, что «принудительная вакцинация закончится, когда закончится эпидемия – через три года». Она возглавит МВД, которому придется бросать в тюрьму несогласных, но ей, похоже, это очень нравится.

А Курц? Что Курц. После пресс-конференции он поехал в больницу забирать своего новорожденного сына и подругу. Газеты утверждают, что он уедет в Америку на хорошо оплачиваемую работу. «И еще сорок лет будет опасным канцлером, который вот-вот может вернуться».