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    Без ядерного оружия нас уже сожрали бы
    7 марта 2025, 12:10 Мнение

    Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Вам не кажется, что в мире в последнее время слишком много говорят про атомную бомбу? Причем мы даже знаем момент, когда все это активизировалось со страшной ядерной силой. Три года назад, когда Россию брали на понт. Сначала провели массовую истерическую кампанию «Россия готова применить атомную бомбу!» Это лилось из каждого западного утюга, плюс русскоязычные шестерки на зарплате USAID.

    Когда Путин твердо заявил, что вообще-то нет, тут же начался праздник наглости и политического хамства – они убедились, что теперь бояться выжженной земли не стоит, и принялись борзеть окончательно.

    Их всегда подводит такая простая штука, как вкус. Даже в пропаганде.

    Но после демонстрации «Орешника» праздник слегка сдулся. Оказалось вдруг, что Россия и без расщепления атома может кое-что предложить господам на завтрак. Некоторые обезьяны еще прыгают на экранах, оголяя свой интеллект, но обстановка стала суровей и спокойней. Более того – внутри России появилось понимание того, зачем русским атомное оружие. Потому, что оппонент сделал все, чтобы доказать – без него нас уже сожрали бы. Ну, или вели бы себя еще более нагло.

    Теперь качают две темы. Открываем Welt: «После того как Путин пригрозил ядерной войной, страх перед Третьей мировой войной вернулся».

    Вы вообще-то слышали, чтобы Путин кому-то грозил ядерной войной? Я – нет. Это чистая ложь. Но, в отличие от хомячков из интернета, я четко помню, как за несколько дней до 24.02.22 некто Зеленский в Мюнхене с трибуны, открытым текстом, грозил взорвать «грязную» бомбу. Расскажите мне, что не видели и не слышали. А зачем они лгут? И тут начинается вторая тема. Она вкратце звучит как «европеизация ядерных запасов». 

    Дело в том, что из стран НАТО без США еще только две страны имеют собственное ядерное оружие – Франция и Великобритания. Теперь речь идет о том, что если трамповы Штаты соскочат со своей роли всеобщего ядерного щита, то ядерные бомбы должны быть у всего ЕС. И вот уже пока не назначенный, но ощущающий себя новым канцлером ФРГ Мерц отправляется в Париж, чтобы обсудить «европеизацию» ядерного оружия.

    Более того, издание Die Zeit всерьез обсуждает необходимость передачи Германии ядерного оружия.

    Внимание – Германии. Ядерного оружия.  Той самой стране, которую на долгие годы вообще лишили права на милитаризацию после второй проигранной войны. Стране, которой не повезло с физиками-ядерщиками, которые просто тупо не успели вместе с политическим руководством страны в лице Гитлера угробить весь мир. Сейчас Германия, вписавшись по полной в украинский конфликт, понимает, что она проигрывает уже третью войну подряд. И ей срочно нужна бомба. И именно поэтому она не должна ее получить.

    Основание – ежедневные лживые утверждения о том, что Россия не остановится и фатерланд в опасности. Та истерика раздувается и раздувается. Цель одна – нарушить все табу, а также договор о нераспространении ядерного оружия – помните, есть такой?

    Но что совершенно удивительно – на русские экраны именно сейчас выходит сериал «Атом» режиссера Нурбека Эгена. Вот что-что, а сериальная индустрия настолько длительна и консервативная по своей природе, что никто не может рассчитать выход фильма «к политическому моменту». Сериал – не статья в интернете. Его снимали не на гребне новой атомной истерики. Нашему поколению немного проще смотреть на эту истерику – мы жили в то время, когда в школах, кроме пионеров-героев, по стенкам висели плакаты о том, что делать при ядерном взрыве и какие радиоактивные частицы что именно поражают. Мы с детства могли отличить альфа-излучение от гамма-излучения. Это из нас не сделало физиков. Но кое-что мы усвоили. И это не ядерный синтез. Это то, как живет мир и почему он вообще пока жив.

    Поэтому новым поколениям полезно посмотреть именно новый сериал – там, наконец, без идеологического ехидства показано, как делали советскую бомбу, что за люди ее делали. В какой обстановке. Без мифологии и без обязательного камлания-обвинения сталинского режима. Там вообще Сталину только звонят по телефону. И звонит только Берия. Который тоже не изображен монстром, гоняющим ночами по Москве на черном лимузине в поисках актрисок на ночь. Как это мультиплицируется во влажных мечтах перестроечной журналистики и отражается в кино. Он изображен тем, кто он есть – руководителем, ответственным за ядерную программу СССР. В условиях, когда сразу после войны на столах у бывших союзников уже лежали списки советских городов, которые должны быть разбомблены в первую очередь. Точно так же, как Хиросима и Нагасаки, только Москва и Ленинград (и еще длинный список – насколько хватит бомб и бомбардировщиков Б-52 и не хватит советского ПВО).

    Практически у всех героев сериала есть исторический прообраз. Ну, поменяли реального Георгия Флерова на Фролова и так далее. Только Берия (актер Гурам Баблишвили) под своей фамилией. Даже главная роль зама Берии – Вячеслав Замятин (Алексей Гуськов) – это, на самом деле, Авраамий Павлович Завенягин (что дает авторам некоторую свободу излагать всякие межличностные и даже любовные отношения без оглядки на историческую канву или на недовольство наследников. А там кстати, кипят страсти). И Алексей Гуськов, который как-то очень близко к сердцу воспринимает всю тему – именно актер, а не его персонаж, – с каждой серией выглядит все человечней. Вообще сериал развивается от серии к серии по нарастающей. И даже жаль, что прообраз реальной русской шпионки Сони Гамбургер (актриса Чиповская) так быстро убили.

    А еще мы вдруг поняли, почему город Электроугли не в почете у торговцев недвижимостью из-за экологии, но не поняли, почему огромному СССР трудно было выкопать котлован в 50 метров глубиной для вертикального реактора.

    Хотя, глядя на лица ученых, которым показывают результаты американской бомбардировки японских городов, видно, что а) они вдруг ощущают, что именно они делают, и б) уже готовы этот котлован рыть голыми руками, и рожать металлический плутоний, потому что иначе в мире настанет полный трындец.

    Почему я говорю об этой ниточке из прошлого в наше вновь ядерное настоящее? Потому что новое поколение политиков реально пугает своей полной безответственностью, когда дело доходит до сотрясания ядерным оружием. Уже никого не возмущает тот факт, что куча стран почти не скрывает, что нарушает договор о нераспространении. То, что наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. А тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь.

    А теперь вот Европа. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.

    И смотрите выдающегося русского актера Алексея Гуськова в роли жреца советской бомбы. Успокаивает.

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