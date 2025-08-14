Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж

Tекст: Евгения Караваева

Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.

ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.