Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску
Российский Ил-96 доставил подготовительную группу для саммита в Анкоридж
Ил-96, вылетевший из Москвы, совершил посадку в Анкоридже, куда прибыла группа для организации саммита между Россией и США.
Спецборт Ил-96, следовавший из Внуково, приземлился в Анкоридже, где в ближайшее время состоится саммит между Россией и США, передает ТАСС. По данным сервиса Flightradar, самолет успешно достиг пункта назначения на Аляске.
ТАСС уточнил, что на борту воздушного судна могла находиться одна из передовых групп, ответственных за организацию саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Группа должна заняться подготовкой и координацией встречи на высшем уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.