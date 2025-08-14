Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Путин провел совещание по подготовке к саммиту с Трампом на Аляске
В преддверии российско-американской встречи на Аляске президент России Владимир Путин обсудил организационные вопросы с членами руководства, министрами и администрацией президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к предстоящей российско-американской встрече на Аляске, передает ТАСС.
В обсуждении приняли участие члены высшего руководства России, представители правительства и администрации президента.
Песков сообщил, что совещание было посвящено вопросам, связанным с организацией и содержанием будущих переговоров. Он уточнил, что встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом запланирована на 15 августа.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.