Путин провел совещание по подготовке к саммиту с Трампом на Аляске

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к предстоящей российско-американской встрече на Аляске, передает ТАСС.

В обсуждении приняли участие члены высшего руководства России, представители правительства и администрации президента.

Песков сообщил, что совещание было посвящено вопросам, связанным с организацией и содержанием будущих переговоров. Он уточнил, что встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом запланирована на 15 августа.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.



