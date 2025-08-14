Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.