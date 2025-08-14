Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом
Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России
Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».
Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.
Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.
Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.