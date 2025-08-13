  • Новость часаСуд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
    Пенсионер перевел 750 тыс. рублей мошеннику с лицом Киану Ривза
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    13 августа 2025, 20:00 • Политика

    Визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Andrew Britten

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкоридж на Аляске. Чем объясняется выбор в пользу этого места, что о нем известно и главное – почему переговоры лидеров двух великих держав пройдут в военной обстановке?

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в пятницу пройдет на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкоридж на Аляске, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных представителей Белого дома.

    Объект Эльмендорф-Ричардсон был создан в 2010 году путем слияния баз ВВС Эльмендорф и сухопутной армии Форт Ричардсон, построенных в 1940 году недалеко от Анкориджа. Сегодня там размещаются 11-я воздушная армия, 11-я воздушно-десантная дивизия, третье авиакрыло ВВС США, 381-я разведывательная эскадрилья, а также 76-е авиакрыло нацгвардии Аляски.

    Помимо авиационных подразделений, база обслуживает сухопутные части. Кроме того, она является местом пребывания штабов аляскинского командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), отвечающего за ПВО и ПРО, пишет ТАСС.

    В структуре базы – инженерные, логистические и медицинские подразделения. Общая стоимость инфраструктуры оценивается более чем в 12 млрд долларов. Согласно сайту базы, на ней проходят службу более 5,5 тыс. военнослужащих и гражданского персонала.

    Сейчас Эльмендорф-Ричардсон – это закрытый объект, въезд на который тщательно охраняется, сообщается в Telegram-канале РИА «Новости». Также известно, что на базе есть спортзал, боулинг и кофейня. «Над военным аэродромом не перестают взлетать и садиться истребители, что для местных жителей уже стало «своего рода развлечением», – говорится в сообщении.

    Безопасность Путина на Аляске будет обеспечивать не только его личная охрана, но, вероятно, и агенты секретной службы США, приводит ТАСС мнение экс-сотрудника ведомства Роберта Макдоналда. Сейчас службы безопасности прочесывают крыши домов на предмет организации снайперских позиций и все закоулки Анкориджа. Федеральное управление гражданской авиации объявило о временном ограничении полетов над городом, пишет Must read Alaska.

    Стоит отметить, что Аляска не впервые становится местом встреч и на высшем уровне. В 1971 году на авиабазе Эльмендорф президент Ричард Никсон встречал императора Японии Хирохито. В мае 1984 года Аляску посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Специально для церемонии встречи понтифика в международный аэропорт Фэрбенкс прибыл 40-й президент США Рональд Рейган.

    В апреле 2017 года Аляску посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер Китая сделал остановку в Анкоридже на пути из Флориды, где он провел саммит с Трампом. Визит китайского руководителя стал для местных жителей настоящим сюрпризом: подготовка велась в строжайшем секрете, а местным СМИ было запрещено сообщать о госте до приземления китайского борта №1.

    «Военная база Эльмендорф-Ричардсон является ключевой для американских вооруженных сил на Аляске. По всей видимости, это крупнейший логистический узел, способный принимать самолеты всех классов, а также важнейший транспортный коридор между США и странами в другом полушарии», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    Как отметил эксперт, ключевым фактором выбора базы для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали соображения безопасности. «В отличие от обычных отелей, здесь все необходимые меры защиты делегаций можно обеспечить мгновенно, буквально по первому сигналу», – пояснил собеседник.

    «Помимо этого, на Аляске расположены девять военных баз, отмеченных на Google Картах, и неизвестное количество засекреченных. В результате в штате сосредоточено значительное число как официальных, так и неофициальных сотрудников спецслужб. Они смогут обеспечить безопасность периметра, предотвратив возможные диверсии, шпионскую деятельность, а также акции гражданских активистов, которые нередко пытаются проникать на политические мероприятия с целью проведения различных провокаций», – добавил эксперт.

    «Следует отметить, что основное население Аляски составляют сотрудники нефтяных компаний и военные – это системообразующие группы для штата. Команде Трампа вряд ли удалось бы найти более лояльный республиканцам штат с точки зрения политических предпочтений.

    Благодаря этому президент США может быть уверен, что у ворот базы не появятся протестующие с антитрамповскими плакатами»,

    – детализировал аналитик. «Кроме того, на базе и Аляске в целом проще блокировать попытки так называемого «глубинного государства» явочным порядком привезти туда Владимира Зеленского, Кира Стармера, Урсулу Фон дер Ляйен и любого другого противника налаживания диалога Москвы и Вашингтона», – указал спикер.

    «Организовать саммит на военной базе удобнее и с точки зрения логистики, размещения огромного количества технических служб и оборудования. Эльмендорф-Ричардсон можно считать аналогом российских военных городков с хорошо развитой инфраструктурой, магазинами, комфортными домами. Там живут рядовые бойцы и командование с семьями», – напомнил политолог.

    «Однако в выборе места для саммита прослеживается и определенная идеологическая подоплека. В иных обстоятельствах Трамп, вероятно, предложил бы для встречи с Путиным свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Но нынешний выбор Белого дома сигнализирует: международная обстановка приближается к предвоенному состоянию. И смягчать эту напряженность предстоит ключевым игрокам мировой политики – Путину и Трампу», – резюмировал Дробницкий.

    В свою очередь американист Малек Дудаков обратил внимание на внутриамериканский аспект саммита. «Сенатором от Аляски является умеренная республиканка Лиза Энн Меркауски. Ее нельзя назвать ярой антитрамписткой, но она нередко голосует вопреки курсу главы Белого дома и в части внешней политики настроена «по-ястребиному». Например, она была соавтором билля, предполагавшего выделение Киеву 55 млрд долларов», – напомнил он.

    «Впрочем, ее возможности весьма ограничены, поэтому вряд ли она может повлиять на встречу Путина и Трампа. К тому же, ей будет сложно оказывать публичное давление на главу Белого дома, поскольку Сенат сейчас находится в отпуске, и Меркауски по идее занимается проблемами местного уровня. Кроме того, Майк Данливи, губернатор Аляски, вполне протрамповски настроенный управленец, поэтому, думаю, с этими вопросами проблем быть не должно», – резюмировал собеседник.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации