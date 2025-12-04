СМИ: Генпрокуратура требует изъять активы экс-судьи Трахова

СМИ: Генпрокуратура требует изъять активы экс-главы ВС Адыгеи Трахова на 5,4 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральная прокуратура России обратилась в Октябрьский райсуд Краснодара с требованием конфисковать имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на сумму 5,4 млрд рублей. Исковой пакет включает активы, признанные полученными коррупционным путем и оформленными на номинальных владельцев, сообщает «Коммерсантъ».

В числе активов – свыше 630 объектов недвижимости. Из них, по данным ведомства, 442 земельных участка общей площадью 89 гектар, 174 нежилых здания и коммерческих помещения площадью более 40,2 тыс. кв. м, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре и Майкопе общей площадью около 3 тыс. кв. м. Все это имущество будет передано в доход государства, если суд вынесет соответствующее решение.

В сентябре Волжский городской суд уже удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову и его сыну Рустему Трахову, бывшему председателю Прикубанского районного суда Краснодара, о конфискации имущества. По данным газеты, расследование доказало, что активы были приобретены за счет коррупционных доходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура потребовала изъять у Трахова недвижимость на 2 млрд рублей. Ответчиками по делу стали сам Трахов и его сын Рустем, который работает судьей в Прикубанском райсуде Краснодара.

Ранее бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов утратил статус судьи и все привилегии по решению Высшей квалификационной коллегии судей.

Также Совет судей России принял решение об отставке своего председателя Виктора Момотова, а суд ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов Момотова и его компаньонов на 9 млрд рублей.

Установлено, что Момотов вел предпринимательскую деятельность и фактически был совладельцем сети отелей «Мартон».



