Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску

Ил-76 вылетел из Внуково на базу США на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, передает ТАСС.

По данным агентства, на борту могут находиться представители передовой группы, которая занимается подготовкой встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что вылет самолета состоялся в 7.50 по московскому времени. В числе пассажиров могут быть также сотрудники российских СМИ, которые получили визы для освещения саммита.

Согласно данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия Ил-76 на военную базу в Анкоридже составляет 6.43 по местному времени.



МИД России ранее анонсировал участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите России и США на Аляске.

В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.