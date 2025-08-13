Политолог: Зеленского начали лишать статуса героя

Политолог Лизан заявил о начале кампании по развенчанию культа Зеленского

Tекст: Евгений Поздняков

«Турецкие журналисты ничего принципиально нового об украинских властях не рассказали. По большому счету союзники Киева и так были осведомлены о колоссальных коррупционных схемах офиса Владимира Зеленского. Было понятно, что значительная доля западной помощи растекается по карманам местных князьков», – сказал политолог Иван Лизан.

«Другое дело, что долгое время эти нелицеприятные факты предпочитали замалчивать. Теперь же все изменилось, и Вашингтон, судя по всему, дал отмашку на публикацию накопленного компромата. К данному шагу Штаты подтолкнули два фактора. Первый – развязанный Зеленским конфликт с НАБУ и САП», – поясняет он.

«Украинские власти попытались снять с себя ошейник коррупционного контроля. Их тут же поставили на место. Конечно, Киев попытался пойти на «мировую», но все же у союзников остался неприятный осадок от произошедшего. Зеленскому планомерно и достаточно ясно дают понять, кто здесь главный», – говорит собеседник.

«Второй фактор – значительное ухудшение положений дел ВСУ на фронте. Из Украины в военном плане выжали практически максимум. Соответственно, формируется запрос на прекращение огня. Для этого на Киев и начинают давить. Пока это делают через турок, как относительно независимого игрока», – рассуждает эксперт.

«Но в дальнейшем нас ожидает еще большее число публикаций. К журналистским расследованиям присоединятся специалисты из других государств – партнеров Запада. Возможно, и сами американские издания начнут «палить» по Зеленскому, вспоминая каждый, даже едва заметный проступок его офиса», – продолжает он.

«Материалы будут становиться больше, подробнее. Конечно, Европа предпочтет отсидеться в сторонке. Она не особо заинтересована в развенчании образа «страдающей» Украины, но и Брюсселю придется ужимать число хвалебных статей, посвященных «подвигам» ВСУ», – рассуждает собеседник.

«Общий курс понятен: Зеленского будут лишать статуса героя, постепенно вырисовывая картину очередного восточноевропейского диктатора-клептомана. В конечном счете данные журналистских расследований могут послужить основанием для выезда грузовичка НАБУ на Банковую», – заключил Лизан.

Ранее стало известно, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. Как сообщает турецкое издание Aydinlik, данные фирмы связаны преимущественно с экс-консультантом Фонда госимущества Украины Андреем Гамыриным, который, предположительно, является распорядителем средств.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ближайшем кругу Зеленского также обсуждалась покупка французского банка. Данный шаг, поясняет он, необходим для «отмывки» пяти миллиардов евро в криптовалюте (более 461 млрд рублей). Подчеркивается, что данная сумма фигурирует и в расследованиях НАБУ.

Примечательно, что Aydinlik не в первый раз публикует компрометирующие материалы. В газете сообщили, что редакция якобы получила доступ к секретным служебным документам Службы безопасности Украины (СБУ). Все данные подготавливались николаевским региональным управлением спецслужбы. Датированы они весной прошлого года.

Так, издание сообщало об усилении агентурных позиций СБУ в Анкаре, Стамбуле и Измире. Газета отмечает, что Киев «пристально следит за ситуацией в Турции через диаспору и разведывательные операции». В другой публикации рассказано об опасениях службы по поводу деятельности турецких НПО.

В частности, эти организации могут поддерживать распространение идей автономии среди общины крымских татар Украины. При этом в марте прошлого года работу по пресечению сепаратистских настроений проводил подполковник управления службы безопасности по Николаевской области Виталий Танасийчук.

В третьем материале газета рассказывает о сбое в работе реактора Южно-Украинской АЭС, произошедшем в результате «нарушений условий эксплуатации». Этот инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, но якобы мог привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. Инцидент не был предан огласке из-за усилий главы отделения СБУ в Николаевской области полковника Андрея Семенюка.

В четвертой публикации приводятся некоторые детали операции СБУ по внедрению средств технической разведки и сбора данных в диппредставительстве одной из европейских стран в Николаеве. Операцией руководил подполковник Владимир Безрук.