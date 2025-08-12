Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет
На предстоящем саммите в Анкоридже Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным ряд вопросов в ходе личной встречи один на один, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
На брифинге она заявила, что в рамках саммита в Анкоридже 15 августа запланирована встреча лидеров в формате один на один, передает ТАСС.
Левитт отметила, что остальные детали саммита США и России будут объявлены после завершения согласований между сторонами.
Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.