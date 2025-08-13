CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе

Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
CNN назвал местом встречи Путина и Трампа базу Элмендорф-Ричардсон
Переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщает CNN.
По данным телеканала, организаторы рассматривали различные площадки на Аляске, однако в пик туристического сезона все подходящие гражданские объекты оказались недоступны.
После обсуждения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе, только база Элмендорф-Ричардсон соответствовала всем критериям безопасности и логистики.
Источники телеканала отмечают, что Белый дом изначально стремился избежать проведения саммита на военном объекте, но альтернатив не оказалось.
Планы личной встречи с Путиным на Аляске ранее анонсировал Дональд Трамп. Информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков, уточнивший, что основной темой саммита станет поиск долгосрочных решений по украинскому конфликту.
Кремль выразил надежду, что следующая встреча лидеров пройдет уже на российской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ назвали сразу несколько вариантов площадок для встречи президентов России и США, включая аэропорт, военную базу и отели.
Президент США Дональд Трамп планирует использовать переговоры с Владимиром Путиным для лучшего понимания позиции Москвы по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
