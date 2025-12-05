  • Новость часаМоди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    5 декабря 2025, 13:19 • Новости дня

    Моди заявил о готовности Индии активизировать транспортные коридоры с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности страны активизировать сотрудничество с Россией по развитию двух ключевых транспортных коридоров.

    В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным Моди отметил, что улучшение транспортной связанности между странами остается одним из главных приоритетов для Индии, передает ТАСС.

    Моди подчеркнул: «Улучшение транспортной связанности наших стран – это один из важных приоритетов для нашей страны. Мы будем продвигать переговоры по международному транспортному коридору Север – Юг и по коридору Владивосток – Ченнаи с двойной эффективностью». Он выразил уверенность, что такое сотрудничество поможет эффективно развивать торговлю по маршрутам в арктических водах.

    Премьер добавил, что расширение партнерства в Арктике открывает новые возможности для индийской молодежи, позволяя создавать рабочие места.

    Ранее Моди заявил, что Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп.

    Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

    4 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление

    Концертный директор Долиной анонсировал заявление артистки

    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    4 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.

    Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».

    Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.

    Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину

    Лешек Миллер заявил о возможной отправке молодых украинцев из Польши

    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал молодых украинцев главным ресурсом, который республика могла бы предоставить Киеву.

    Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

    «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

    Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

    По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

    Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

    Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    4 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине

    Запросы в Google об отключениях света стали самыми популярными на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    5 декабря 2025, 10:00 • Новости дня
    ВСУ атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне
    ВСУ атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне
    @ RVvoenkor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Осторожно, новости» опубликовано фото поврежденной башни, на котором отчетливо видно, что взрыв затронул несколько верхних этажей высотного здания. «На фото видно, что пострадало остекление», – говорится в сообщении, передает Lenta.Ru.

    О произошедшем сообщил также Telegram-канал «Белорусский силовик». По состоянию на данный момент официальные представители не комментировали инцидент, нет информации о погибших или пострадавших.

    Ранее в пятницу Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    4 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте

    Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН

    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении. о том, что это за идентификатор и зачем он нужен, разъяснил депутат Госдумы Каплан Панеш.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    Панеш подчеркнул, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.  «ИД ЕРН выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    4 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии

    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    4 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу

    Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    5 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой

    Долина объяснила длительное молчание шоком и подпиской о неразглашении

    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала скандальную ситуацию с квартирой.

    По словам певицы, она долгое время не делала никаких заявлений, поскольку находилась в состоянии шока, а затем была ограничена подпиской о неразглашении в связи с судебными разбирательствами, передает ТАСС.

    В эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина поделилась: «Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше».

    Артистка добавила, что теперь общественность сможет узнать всю правду о сложившейся ситуации. Фрагменты ее интервью публикует Первый канал.

    Накануне концертный директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.


    5 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Военкоры: По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    По месту дислокации украинских боевиков в санатории в Конча-Заспе в Киеве, где ранее произошла перестрелка между ГУР и ВСУ, нанесен удар тремя реактивными «Геранями», сообщили военкоры.

    Три реактивных беспилотника «Герань» нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в санатории Конча-Заспа, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сообщается, что локация совпадала с местом перестрелки между представителями ГУР и украинской армии.

    По данным киевских СМИ, украинское издание «Украинская правда» накануне опубликовало точные координаты сбора военных в указанном районе. Сразу после этого три «Герани» нанесли удар по обозначенной точке.

    Сообщается, что мониторинговые ресурсы еще ночью зафиксировали появление реактивных дронов и несколько мощных взрывов в районе Конча-Заспы. Подробности произошедшего и данные о числе пострадавших на данный момент отсутствуют.

    Ранее в районе Конча-Заспы под Киевом произошел вооруженный конфликт между сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины за контроль над санаторием.

    4 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины

    Политолог Лизан: Идея Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике не стоит и выеденного яйца

    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Москвы уже есть неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Поэтому нынешняя инициатива Эммануэля Макрона установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму не стоит и выеденного яйца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Призыв Эммануэля Макрона ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины вызван рядом причин. Во-первых, Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    «Во-вторых, президент Франции пытается облегчить участь киевских властей», – продолжил собеседник, напомнив, что Владимир Зеленский за последние недели несколько раз приезжал в Париж. Стороны, в частности, подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, и Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов.

    «Наконец, идея моратория на удары укладывается в логику попыток европейцев сорвать переговорный процесс», – считает эксперт. По его мнению, призывы французского лидера к КНР поддержать инициативу будут проигнорированы Пекином. Что касается позиции России по этому вопросу, то она очевидна: прекращению огня до урегулирования кризиса неприемлемо.

    «Прежде всего, Макрону, который выступает с предложением, нет никакого доверия. Кроме того, с какой стати российские войска должны прекращать наносить удары по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой?», – рассуждает Лизан.

    «Наша задача — довести противника до того состояния, когда он не сможет сопротивляться и в итоге согласится на условия Москвы. Исходя из этой логики, нужно интенсифицировать удары, а также на фоне участившихся атак на танкеры бить по украинским портам», – подчеркнул аналитик.

    Он напомнил, что у России уже был неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Российская сторона согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. В итоге было зафиксировано более 100 нарушений со стороны Украины. «Нынешняя инициатива Макрона не стоит и выеденного яйца», – акцентировал Лизан.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Потрясающие циники!», – прокомментировал он предложение Макрона. «А по объектам инфраструктуры России, значит, бить можно и нужно? Регулярные налеты украинских беспилотников по российским НПЗ, по котельным Донбасса, по нефтяным танкерам в Черном море, по нефтепроводам – это же так здорово, с точки зрения главного лягушатника планеты! Это Макрон не только приветствует, но еще и выделяет на это оружие и ресурсы. И никаких противоречий в своей позиции не видит!», – подчеркнул эксперт.

    Ранее Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

    «Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», – сказал президент Франции.

    Он также отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Французский лидер призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

    5 декабря 2025, 05:48 • Новости дня
    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения отказались участвовать в «Евровидении»

    Четыре страны заявили о бойкоте «Евровидения» из-за Израиля

    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения отказались участвовать в «Евровидении»
    @ Pavlo Gonchar/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за допуска Израиля, сообщают европейские СМИ.

    Как передает NOS со ссылкой на Нидерландскую общественную вещательную корпорацию Avrotros, Нидерланды не примут участие в конкурсе, передает ТАСС.

    «Евровидение» очень дорого для нас. Культура объединяет людей, но не любой ценой«, – заявил генеральный директор Avrotros Тако Циммерман, осудив ситуацию в секторе Газа.

    По сообщению RTE, Ирландия также отказалась от участия и не будет транслировать конкурс. RTVE подтвердила, что Испания также не станет участвовать и транслировать финал и полуфиналы «Евровидения». Словения, как сообщил OE24, присоединилась к этим странам по тем же причинам. Аналогичное решение сейчас рассматривают Бельгия и Португалия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Евровидение» пройдет в Вене 16 мая. Европейский вещательный союз (EBU) осенью направил участникам письмо с анонсом голосования по недопуску израильской телекомпании Kan из-за угроз бойкота вещателей из ряда европейских стран. Позднее EBU отменил запланированное голосование по израильскому участию и перенес обсуждение на декабрьскую ассамблею.

    4 декабря организаторы конкурса – Европейский вещательный союз, большинство его членов на генеральной ассамблее организации в Женеве высказались против вынесения на голосование вопроса о допуске Израиля к участию в конкурсе.

    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    4 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина у трапа

    Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.

    Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.

    «Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

