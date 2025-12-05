Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
В акции ко Дню волонтера приняло более 1,5 млн участников проекта Движения Первых
В честь Дня добровольца в России в акции «Неделя добрых дел» от Движения Первых приняли участие более 1,5 млн детей, подростков и взрослых.
Всероссийская акция «Неделя добрых дел» прошла с 27 ноября по 5 декабря 2025 года по инициативе Движения Первых, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главной целью события стала популяризация добровольчества среди детей и молодежи, а также формирование позитивного имиджа волонтерского движения. За неделю участники мероприятия изготавливали окопные свечи, маскировочные сети, открытки и народные обереги для военнослужащих специальной военной операции.
«Всероссийский проект Движения Первых «Благо твори» уже объединил более 1,5 миллионов участников и сформировал 20,5 тысяч волонтерских отрядов. Только в этом году Первые совершили порядка 400 тыс. добрых дел. В Движении Первых мы верим, что доброта – это огромная сила. «Неделя добрых дел» – это уникальная возможность для каждого ребенка и подростка почувствовать себя частью большого и важного дела, научиться помогать, созидать и ответственно относиться к миру вокруг. Каждый Первый может стать примером для окружающих, показав, что самые большие изменения начинаются с малых, но искренних поступков. Ведь именно в наших добрых делах заложено будущее нашей страны», – заявил Герой России Артур Орлов.
Мероприятие собрало сотни тысяч школьников, студентов, родителей, наставников, представителей семейных и молодежных организаций. Волонтеры занимались поддержкой приютов для животных, организацией мастер-классов для детей с ОВЗ, проведением акций поддержки для разных социальных групп.
Участница Движения Первых из Иркутской области Александра Саганова отметила: «Быть волонтером – значит жить с честью и достоинством». Софья Тюпышева рассказала о помощи детям и поддержке акций для людей разных профессий. Маргарита Брсоян посвятила время посещению детских домов, организации праздников и помощи нуждающимся. Елизавета Никулина подчеркнула важность работы в больницах с детьми и поиск единомышленников во время добровольческой деятельности.
В рамках сотрудничества с проектом «Хранители истории» прошли уборки памятников, просветительские инициативы для популяризации науки, мероприятия по первой помощи совместно с «Волонтерами-медиками», а также экологические мастер-классы и изготовление кормушек для животных. Акция еще раз подчеркнула важность воспитания милосердного и активного поколения добровольцев в России.