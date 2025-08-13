В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.21 комментарий
Русский центр: В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом России и США
В Анкоридже усилена охрана в гостиницах города и организовано круглосуточное патрулирование улиц в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
Повышенные меры безопасности в Анкоридже предприняты перед саммитом президентов России и США, передает РИА «Новости».
Как рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная, усилена охрана в гостиницах города и организовано круглосуточное патрулирование улиц. По ее словам, в Анкоридж на помощь местной полиции направлены сотрудники из других штатов. Верная также отметила, что для местных жителей изменения в обеспечении порядка незаметны, и их повседневная жизнь не претерпела существенных изменений.
Ранее власти США решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи.
Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.