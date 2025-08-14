Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.

По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.

Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.

Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.