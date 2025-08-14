Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Ушаков: Россия и США согласовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске
Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что саммит пройдет на Аляске, в Анкоридже, в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон.
По его словам, подготовка к встрече ведется в интенсивном режиме и вышла на завершающую стадию. Ушаков пояснил, что о предстоящем саммите объявили только пять дней назад, поэтому сейчас решается множество технических и визовых вопросов.
Дипломат также добавил, что основное внимание уделяется проработке политической составляющей саммита между Россией и США.
Ранее сообщалось, что визит Владимира Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.
Между тем, военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.