Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

Tекст: Алексей Дегтярев

Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.