Европа провалила попытку помешать России и США договориться

Tекст: Никита Миронов

Лидеры Евросоюза провели переговоры с Вашингтоном в попытке согласовать позицию коллективного Запада по украинскому кризису накануне саммита президентов США и России на Аляске. Коалицию «спасителей Украины» возглавил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он пригласил на консультации в Берлин главу киевского режима Владимира Зеленского. Мерц организовал видеоконференцию с участием лидеров Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также председателя Европейского совета Антониу Кошта, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генсека НАТО Марка Рютте и, конечно, Зеленского. С другой стороны океана их слушали Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По итогам совещания Урсула фон дер Ляйен заявила, что «видеоконференция усилила общее понимание ситуации на Украине». Участники, по ее словам, «договорились поддерживать координацию».

Фридрих Мерц, в свою очередь, добавил, что европейцы «ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи». При этом, по его словам, отправной точкой переговоров должно стать прекращение огня. Затем, предлагает Мерц, ключевые элементы мирных договоренностей должны быть согласованы в рамочном соглашении. «Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске – попросить о прекращении огня», – утверждает и французский президент Эммануэль Макрон.

Украина готова к переговорам, в том числе по территориальным вопросам, пояснил глава Германии. Однако, по словам канцлера, «отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения». При этом юридическое признание территорий не обсуждается.

В любом случае, оговорка Мерца про территории крайне показательна. «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать», – говорит германский политолог Александр Рар.

Владимир Зеленский также заявил, что «главным пунктом переговоров президентов Трампа и Путина должно стать прекращение огня». Что касается территориальных вопросов, то, по словам Зеленского, «они очень сложные». Глава киевского режима вновь сослался на то, что отдавать территорию мешает Конституция Украины – притом что сам он уже эту Конституцию неоднократно нарушил.

Замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин считает, что видеоконференция напоминала сцену из «Золотого теленка», где ксендзы охмуряют водителя «Антилопы» Казимира Козлевича, чтобы пользоваться его машиной. «Козлевич в данном случае – Трамп, а лидеры Евросоюза – ксендзы Но на интересы Европы и уж тем более Украины Трампу наплевать. У него есть свои, и Трамп их будет отстаивать», – пояснил Владимир Жарихин.

И действительно – с одной стороны, Дональд Трамп оценил свой разговор с Зеленским как «очень дружелюбный». А России, наоборот, пригрозил «серьезными последствиями» и «наказанием» в случае неудачи саммита на Аляске и отказа от прекращения огня. И даже сказал, что в случае неудачи первого саммита второй такой же встречи не будет.

С другой, президент США заявил, что «если они (Украина – прим. ВЗГЛЯД) не заплатят, я не буду их защищать». К тому же, по его словам, «такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО».

«Видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – говорит Рар.

Двусмысленная и неопределенная реакция Трампа, по словам Жарихина, связана с тем, что свою главную задачу в этом конфликте США уже решили. А именно – разорвали экономическое сотрудничество Европы и России. Политолог напомнил, что еще в 2012 году Владимир Путин высказал идею о «едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока». В США очень испугались. Российские ресурсы плюс европейская промышленность могли привести к появлению сверхмощного игрока, который бы угрожал могуществу и США, и даже Китая. Поэтому Штаты сделали все, чтобы Россию и Европу рассорить.

«"Украинский кейс" помог им это сделать. – говорит Жарихин. – Мира между РФ и ЕС нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Но возник другой мощнейший союз – России и Китая, также угрожающий США. Что делать? Союз тоже нужно разорвать. Как? Сделать так, чтобы России было не до Китая».

Для этого, по логике Трампа, нужно связать силы России на Западе. Например, продавив «заключение перемирия на 49 или 99 лет – такие идеи США уже озвучивали, но перемирие, в любой момент чреватое войной – как в Корее. Войны нет, но огромные ресурсы на оборону тратятся. И со стороны России, и со стороны ЕС», – пояснил эксперт.

По словам Жарихина, в итоге США «вытаскивают хвост» из украинского конфликта. А освободившиеся ресурсы Штаты пускают на противостояние с Китаем. Задача Трампа в случае с Украиной – зафиксировать «мир» без мира.

В этом смысле некоторые совпадения позиций ЕС и США имеются – в той части, которая касается требований немедленно прекратить огонь. Однако Европа – и киевский режим – заинтересованы в этом гораздо больше, чем Вашингтон.

«Такое же требование выставлялось и накануне переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Почему? А потому, что фронт движется на Запад. – говорит военный эксперт, политолог Иван Коновалов. – В последние дни ситуация для ВСУ еще более усугубилась. ВС России прорывают фронт к северу от Покровска (Красноармейска). Плохи дела ВСУ на дуге Константиновка – Дружковка – Славянск – Краматорск. Киевскому режиму срочно нужно перемирие, чтобы залатать дыры на фронте и подтянуть резервы. И они хотят это сделать не военным – военным уже не получается, – а дипломатическим путем.

ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент. А вот перемирие, Дональд, потребуй у них перемирия! Это крайне важный для них тактический элемент».

По мнению экспертов, задача России – вывести США из украинского конфликта. Трамп хочет того же, поэтому президенты и договорились о встрече.

Слова о «наказании России» в случае отказа от перемирия, о том, что «не будет второй встречи» – попытка Трампа усилить свою переговорную позицию и только. Реальных инструментов давления на Россию у него не осталось: Байден до него сделал все, что можно. Результата нет. Значит, Москве и Вашингтону нужно договариваться, причем не только по поводу Украины, и по гораздо более широкой повестке. Сегодня шансы договориться с Трампом гораздо выше, чем с Байденом – и последнюю попытку Европы помешать этому можно считать проваленной.