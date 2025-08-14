  • Новость часаАнпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 14:58 • В мире

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться
    @ PHILIPPE MAGONI/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка?

    Лидеры Евросоюза провели переговоры с Вашингтоном в попытке согласовать позицию коллективного Запада по украинскому кризису накануне саммита президентов США и России на Аляске. Коалицию «спасителей Украины» возглавил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он пригласил на консультации в Берлин главу киевского режима  Владимира Зеленского. Мерц организовал видеоконференцию с участием лидеров Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также председателя Европейского совета Антониу Кошта, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генсека НАТО Марка Рютте и, конечно, Зеленского. С другой стороны океана их слушали Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    По итогам совещания Урсула фон дер Ляйен заявила, что «видеоконференция усилила общее понимание ситуации на Украине». Участники, по ее словам, «договорились поддерживать координацию».

    Фридрих Мерц, в свою очередь, добавил, что европейцы «ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи». При этом, по его словам, отправной точкой переговоров должно стать прекращение огня. Затем, предлагает Мерц, ключевые элементы мирных договоренностей должны быть согласованы в рамочном соглашении. «Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске – попросить о прекращении огня», – утверждает и французский президент Эммануэль Макрон.

    Украина готова к переговорам, в том числе по территориальным вопросам, пояснил глава Германии. Однако, по словам канцлера, «отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения». При этом юридическое признание территорий не обсуждается.

    В любом случае, оговорка Мерца про территории крайне показательна. «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Владимир Зеленский также заявил, что «главным пунктом переговоров президентов Трампа и Путина должно стать прекращение огня». Что касается территориальных вопросов, то, по словам Зеленского, «они очень сложные». Глава киевского режима вновь сослался на то, что отдавать территорию мешает Конституция Украины – притом что сам он уже эту Конституцию неоднократно нарушил.

    Замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин считает, что видеоконференция напоминала сцену из «Золотого теленка», где ксендзы охмуряют водителя «Антилопы» Казимира Козлевича, чтобы пользоваться его машиной. «Козлевич в данном случае – Трамп, а лидеры Евросоюза – ксендзы Но на интересы Европы и уж тем более Украины Трампу наплевать. У него есть свои, и Трамп их будет отстаивать», – пояснил Владимир Жарихин.

    И действительно – с одной стороны, Дональд Трамп оценил свой разговор с Зеленским как «очень дружелюбный». А России, наоборот, пригрозил «серьезными последствиями» и «наказанием» в случае неудачи саммита на Аляске и отказа от прекращения огня. И даже сказал, что в случае неудачи первого саммита второй такой же встречи не будет.

    С другой, президент США заявил, что «если они (Украина – прим. ВЗГЛЯД) не заплатят, я не буду их защищать». К тому же, по его словам, «такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО».

    «Видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – говорит Рар.

    Двусмысленная и неопределенная реакция Трампа, по словам Жарихина, связана с тем, что свою главную задачу в этом конфликте США уже решили. А именно – разорвали экономическое сотрудничество Европы и России. Политолог напомнил, что еще в 2012 году Владимир Путин высказал идею о «едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока». В США очень испугались. Российские ресурсы плюс европейская промышленность могли привести к появлению сверхмощного игрока, который бы угрожал могуществу и США, и даже Китая. Поэтому Штаты сделали все, чтобы Россию и Европу рассорить.

    «"Украинский кейс" помог им это сделать. – говорит Жарихин. – Мира между РФ и ЕС нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Но возник другой мощнейший союз – России и Китая, также угрожающий США. Что делать? Союз тоже нужно разорвать. Как? Сделать так, чтобы России было не до Китая».

    Для этого, по логике Трампа, нужно связать силы России на Западе. Например, продавив «заключение перемирия на 49 или 99 лет – такие идеи США уже озвучивали, но перемирие, в любой момент чреватое войной – как в Корее. Войны нет, но огромные ресурсы на оборону тратятся. И со стороны России, и со стороны ЕС», – пояснил эксперт.

    По словам Жарихина, в итоге США «вытаскивают хвост» из украинского конфликта. А освободившиеся ресурсы Штаты пускают на противостояние с Китаем. Задача Трампа в случае с Украиной – зафиксировать «мир» без мира.

    В этом смысле некоторые совпадения позиций ЕС и США имеются – в той части, которая касается требований немедленно прекратить огонь. Однако Европа – и киевский режим – заинтересованы в этом гораздо больше, чем Вашингтон.

    «Такое же требование выставлялось и накануне переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Почему? А потому, что фронт движется на Запад. – говорит военный эксперт, политолог Иван Коновалов. – В последние дни ситуация для ВСУ еще более усугубилась. ВС России прорывают фронт к северу от Покровска (Красноармейска). Плохи дела ВСУ на дуге Константиновка – Дружковка – Славянск – Краматорск. Киевскому режиму срочно нужно перемирие, чтобы залатать дыры на фронте и подтянуть резервы. И они хотят это сделать не военным – военным уже не получается, – а дипломатическим путем.

    ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент. А вот перемирие, Дональд, потребуй у них перемирия! Это крайне важный для них тактический элемент».

    По мнению экспертов, задача России – вывести США из украинского конфликта. Трамп хочет того же, поэтому президенты и договорились о встрече.

    Слова о «наказании России» в случае отказа от перемирия, о том, что «не будет второй встречи» – попытка Трампа усилить свою переговорную позицию и только. Реальных инструментов давления на Россию у него не осталось: Байден до него сделал все, что можно. Результата нет. Значит, Москве и Вашингтону нужно договариваться, причем не только по поводу Украины, и по гораздо более широкой повестке. Сегодня шансы договориться с Трампом гораздо выше, чем с Байденом – и последнюю попытку Европы помешать этому можно считать проваленной.

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

