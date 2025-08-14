Путин: США предприняли активные шаги для урегулирования на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам президента, администрация Трампа предпринимает энергичные и искренние усилия по прекращению боевых действий на Украине, передает ТАСС.

«Администрация США предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом», – обратился Путин к участникам совещания.

Владимир Путин провел совещание по подготовке к саммиту с Дональдом Трампом на Аляске.

Программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована, а саммит пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

На переговорах России и США будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.