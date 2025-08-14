Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.12 комментариев
Politico сообщило о страхах Европы перед встречей Путина и Трампа
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вызывает у европейских политиков опасения, что судьба Украины может решиться без учета интересов Киева, пишет Politico.
Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске вызывает опасения у руководства Европы, передает Politico.
Польский премьер Дональд Туск отметил, что испытывает «множество страхов» перед саммитом, но при этом выразил и надежду, чтобы не обидеть Вашингтон.
Опасения европейских стран связаны с тем, что Трамп может сделать уступки Путину в ущерб интересам Украины и единству западного альянса, отмечает издание. Европейские лидеры намерены убедить Трампа не принимать решений «над головой» Киева.
В материале Politico подчеркивается, что на предыдущей встрече в 2018 году Трамп согласился с отрицанием Путиным вмешательства России в выборы США, что поставило его в оппозицию к американским спецслужбам. Эксперты отмечают, что теперь Путин вновь может использовать склонность Трампа к уступкам, чтобы добиться реализации своих целей на Украине и усилить разногласия внутри Запада.
По мнению экспертов издания, условия саммита на Аляске формирует именно Москва, а не Вашингтон, что усиливает тревогу в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться несколько часов. Дональд Трамп решил не приглашать Владимира Зеленского на саммит на Аляске. Власти Анкориджа усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа.