  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Сидевшему 9 мая рядом с Путиным и Си ветерану исполнилось 100 лет
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    14 августа 2025, 08:45 • Новости дня

    Губернатор Аляски спрогнозировал продолжительность встречи Путина и Трампа

    Губернатор Данливи: Встреча Путина и Трампа на Аляске продлится несколько часов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в штате Аляска продлится несколько часов, заявил губернатор Майк Данливи.

    Встреча Трампа и Путина в штате Аляска, вероятнее всего, продлится несколько часов, а не дней, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал губернатор штата Майк Данливи в интервью Alaska's News Source.

    По его словам, эта встреча сможет определить параметры будущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.

    Он также отметил, что планирует предварительно обсудить с Трампом вопросы развития энергетики, строительство газопровода на Аляске и добычу критических минералов.

    Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа. По данным СМИ, она пройдет на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи ранее поприветствовал проведение саммита лидеров России и США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    13 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Трамп заявил о последствиях для России в случае провала переговоров по Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США анонсировал жесткие меры для России в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине, которые пройдут на Аляске 15 августа.

    Россия столкнется с серьезными последствиями, если на саммите с США на Аляске 15 августа не будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

    Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России, заявил: «Да, они будут. Последствия будут серьезными». При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, отказавшись раскрывать детали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите. США ведут поиск площадки для встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского.

    13 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    DT: Трамп предложит Путину сделку по редкоземельным металлам на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске, пишет The Daily Telegraph (DT).

    По данным The Daily Telegraph, президент США Дональд Трамп намерен обсудить инициативу с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски, передает ТАСС.

    Помимо этого, издание отмечает, что обсуждается предложение о снятии ограничений на поставку деталей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Такая мера может быть выгодна американской компании Boeing, подчеркивает источник.

    По словам неназванного чиновника из Британии, «подобные предложения, вероятно, могут быть приемлемыми для Европы».

    Ранее в США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    14 августа 2025, 02:36 • Новости дня
    Грэм «испугался», что Путин «заберет его в Россию»

    Грэм сообщил, что не поедет на саммит России и США на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что не планирует сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску, где глава американского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    Сенатора-республиканца спросили, будет ли он сопровождать Трампа как близкий соратник. Сенатор ответил отрицательно. «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    13 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    The Times: Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель США Стивен Уиткофф, по данным СМИ, высказался в пользу идеи контроля России над освобожденными территориями на Украине, сообщает The Times.

    Газета The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, сообщила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины, передает ТАСС.

    В статье указывается, что данный вопрос обсуждался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Издание отмечает, что возможная договоренность позволила бы Киеву избежать проведения всеукраинского референдума об изменении границ, что предусмотрено конституцией страны.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины при успешной встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев заявил, что российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    13 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    США допустили усиление санкций в случае неудачи саммита на Аляске

    Бессент: США могут усилить санкции против России в случае неудачи саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон может усилить санкционное давление против России, если предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не приведет к положительным результатам, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», – сказал он в интервью Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, степень и срок действия санкций будут зависеть от исхода переговоров между лидерами России и США. Бессент отметил, что санкции «могут быть усилены, могут быть ослаблены», а также пояснил, что их срок «может быть ограниченным или бессрочным».

    Министр вновь призвал европейские страны присоединиться к введению вторичных пошлин против Москвы. «Сейчас момент истины – или действуйте, или молчите. Президент создает собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления», – сказал он.

    Ранее в США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике. Газета The New York Post сообщала о возможном отказе США от санкций против России.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    13 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    CBS: США ищут площадку для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил телеканал CBS.

    По информации источников CBS, встреча может состояться в конце следующей недели, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    13 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    Захарова увидела «здоровые силы» в реакции на встречу Путина и Трампа

    Захарова: Реакция на встречу на Аляске выявила здравые силы и тех, кто шипит

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является лакмусовой бумажной, делится на здоровые силы, желающие удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Реакция на будущий саммит России и США на Аляске стала лакмусовой бумажкой, которую заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    По ее словам, отношение к саммиту четко разделило людей на два лагеря: одни искренне желают удачи и прорывных решений, другие же проявляют негатив и пытаются помешать достижению прогресса.

    Захарова отметила, что первая группа представлена именно здоровыми силами, которые рассчитывают на успех переговоров, достижение договоренностей и урегулирование спорных вопросов. Она подчеркнула, что эти люди стремятся к диалогу и развитию отношений.

    Вторая категория, по ее мнению, объединяет тех, кто реагирует на саммит с недоверием, критикует его и всячески препятствует положительным результатам. Захарова сравнила таких людей с «лукавыми змеями-искусителями», которые «шипят, как будто на них святой водой капнули, извиваются, вылезают из-под камней». По ее словам, они используют любые предлоги и ложную заботу, чтобы увести разговор в сторону и не допустить урегулирования.

    Ранее сообщалось, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине.

    Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Минобороны России сообщило, что в Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых хотят использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара перед встречей Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран накануне саммита.

    13 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС не ожидают эффекта от разговора с Трампом перед Аляской

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют, сообщает Politico.

    Европейские лидеры выразили опасения, что их позиция не будет учтена в предстоящем разговоре с Дональдом Трампом по поводу саммита с Владимиром Путиным, передает Politico.

    По данным издания, консультации между США и европейскими странами по ситуации на Украине усилились после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным на прошлой неделе.

    В последние дни состоялись несколько телефонных переговоров и встреч советников по нацбезопасности, цель которых – координация позиций перед встречей на Аляске.

    Европейские чиновники отмечают, что активизация диалога с Вашингтоном – позитивный сигнал, но опасаются, что консультации могут оказаться формальностью. Один из европейских представителей заявил: «Главное – понять, будет ли это реальное обсуждение и приведет ли оно к учету наших позиций, или же речь пойдет лишь о вежливых словах без последствий».

    В Европе сохраняется настороженность из-за недавних заявлений Трампа о возможных «территориальных обменах» при поиске мира, что вызвало обеспокоенность относительно его позиции по итогам предстоящих переговоров с Путиным. Второй европейский представитель отметил, что из-за подобных инициатив растут опасения по поводу возможных уступок России и угрозы международному праву.

    В то же время администрация Трампа настаивает на необходимости прагматичного подхода со стороны Киева и подчеркивает, что любые решения будут приниматься с учетом возможностей Украины.

    Белый дом воздержался от комментариев об ожиданиях от среды, но подтвердил намерение информировать европейцев после встречи Трампа с Путиным.

    Напомним, Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    До этого лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность поддержать дипломатические усилия США по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    13 августа 2025, 09:26 • Новости дня
    Жители Чукотки выразили надежду увидеть родню с Аляски после встречи Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эскимосы Чукотки выразили надежду на упрощение визитов к родным на Аляске после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в этом американском штате.

    Представители коренных народов Чукотки, имеющие родственников на Аляске, рассказали РИА «Новости» о своих ожиданиях по поводу предстоящей встречи политиков.

    По их словам, раньше поездки к родным были проще: для визита требовалось лишь приглашение от жителя Аляски, и сообщения между регионами осуществлялись регулярно.

    Сейчас, как рассказала жительница Татьяна Ачиргина, общение с американскими родственниками ограничено онлайн-форматом и редкими звонками. «У нас большие ожидания от встречи – на потепление, на то, что общение упростится», – отметила она.

    Житель Уэлена Владимир Мемыльнеун сообщил, что его сестра уже много лет живет на Аляске. Ранее он навещал ее благодаря приглашениям на культурные мероприятия, но визиты прекратились из-за осложнения политической ситуации. Мемыльнеун подчеркнул, что возможность возобновления личных встреч зависит от исхода переговоров президентов.

    Михаил Омрынто из Лорино добавил, что раньше жители Чукотки и Аляски посещали праздники друг друга. По его словам, до 2018 года такие поездки были возможны, но сейчас регулярные рейсы прекращены. Председатель морзверобойной общины из Провиденского района Игорь Макотрик рассказал, что на Аляске у него также проживает несколько семей из рода, которых он давно не видел.

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа, по данным прессы, они состоятся военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд отмечал, что безопасность российского лидера обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    13 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    МИД анонсировал участие Лаврова в саммите России и США на Аляске

    МИД: Министр иностранных дел Лавров примет участие в саммите России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите России и США, который пройдет на Аляске 15 августа, сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите России и США, который пройдет на Аляске 15 августа, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

    «Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии», – заявил Фадеев.

    Он также отметил, что встреча президентов России и США позволит уделить внимание обсуждению всех накопившихся вопросов в отношениях двух стран.

    По словам Фадеева, стороны намерены обсудить вопросы, связанные с украинским кризисом, а также проблемы, препятствующие налаживанию полноценного двустороннего диалога, который играет ключевую роль в обеспечении международной стабильности и мира.

    Ранее CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Владимира Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

