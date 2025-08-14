Губернатор Аляски спрогнозировал продолжительность встречи Путина и Трампа

Губернатор Данливи: Встреча Путина и Трампа на Аляске продлится несколько часов

Tекст: Вера Басилая

Встреча Трампа и Путина в штате Аляска, вероятнее всего, продлится несколько часов, а не дней, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал губернатор штата Майк Данливи в интервью Alaska's News Source.

По его словам, эта встреча сможет определить параметры будущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Он также отметил, что планирует предварительно обсудить с Трампом вопросы развития энергетики, строительство газопровода на Аляске и добычу критических минералов.

Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа. По данным СМИ, она пройдет на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

Губернатор штата Аляска Майк Данливи ранее поприветствовал проведение саммита лидеров России и США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.