Губернатор Аляски спрогнозировал продолжительность встречи Путина и Трампа

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в штате Аляска продлится несколько часов, заявил губернатор Майк Данливи.
Встреча Трампа и Путина в штате Аляска, вероятнее всего, продлится несколько часов, а не дней, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал губернатор штата Майк Данливи в интервью Alaska's News Source.
По его словам, эта встреча сможет определить параметры будущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Он также отметил, что планирует предварительно обсудить с Трампом вопросы развития энергетики, строительство газопровода на Аляске и добычу критических минералов.
Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа. По данным СМИ, она пройдет на военном объекте в Анкоридже на Аляске.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи ранее поприветствовал проведение саммита лидеров России и США.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.