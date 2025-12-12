Взвод ВСУ и пункт управления ликвидированы комбинированным ударом у Богуславки

Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

Tекст: Анастасия Куликова

«Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

«Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

«Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.