В ЛНР прошел митинг в память жертв обстрела Ирмино
Жители Ирмино в ЛНР и представители власти собрались у Братской могилы советских воинов, чтобы вспомнить погибших из-за обстрела города украинскими формированиями в 2014 году.
Митинг-реквием, посвященный 11-й годовщине первого массированного обстрела Ирмино украинскими военными формированиями, состоялся в городе 14 августа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В 2014 году снаряды попали в жилые дома, что привело к гибели четырех местных жителей и травмам у восьми взрослых и двухлетнего ребенка. Взрывной волной были выбиты стекла в школе № 32.
На мероприятии присутствовали представители администрации, депутаты и десятки местных жителей. «Сегодня мы проводим митинг на знаменательном для каждого жителя Ирмино месте. Незримая непрерывная историческая нить связала поколения: тех, кто прошел ужасы фашистской агрессии Великой Отечественной войны, и наших земляков, которые в XXI веке столкнулись с такой же фашистской чумой и стали жертвами нацизма. Мы должны помнить о них и о тех бойцах, которые сегодня отдают жизни на поле битвы», – заявила первый заместитель главы администрации Светлана Небесская.
Депутат городского округа Марина Являнская напомнила, что жители могут своими поступками доказать, что жертвы были не напрасны, и память о трагедии жива.
Слова поддержки горожанам выразили заслуженная артистка России Юлия Зыкова и актриса Русского духовного театра «Глас» Ксения Збанацкая. Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к фотографиям погибших.