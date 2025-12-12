Le Monde сообщила о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские власти согласились рассмотреть идею создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе при условии отведения войск обеих сторон по нынешней линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde.

Сообщается, что данный пункт включен в новый мирный план, состоящий из 20 позиций, который Киев подготовил при поддержке Британии, Франции и Германии и недавно передал США.

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, демилитаризованная зона «должна существовать по обе стороны линии фронта». Он отметил, что необходимо будет определить, выводить ли все вооружения с этой территории или только тяжелые системы, и уточнил, что потребуется логическое и юридическое обоснование данного решения.

Также Подоляк признал, что часть территорий, о которых идет речь, останется под контролем России. Таким образом, новый вариант мирного плана подразумевает условия, допускающие сохранение статус-кво на некоторых участках фронта. Сейчас предложение обсуждается с международными партнерами Киева.

