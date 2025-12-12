Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Ушаков: У Путина не запланированы новые зарубежные визиты до конца года
Президент Владимир Путин более в 2025 году не собирается совершать визиты в другие страны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Не в этом году», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможных зарубежных визитах президента, передает ТАСС.
В пятницу в столице Туркмении началась серия двусторонних переговоров президента Владимира Путина с лидерами ряда стран, первой стали переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.